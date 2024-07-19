Постапокалиптический градостроительный симулятор Endzone 2 выйдет в раннем доступе 26 августа

Продолжение игры-симулятора на выживание Endzone 2 выйдет в раннем доступе для ПК в Steam и GOG 26 августа, объявили издатель Assemble Entertainment и разработчик Gentlymad Studios.
Endzone 2 — это постапокалиптическая игра-колонизация, в которой вы отправляетесь на выживание человечества после катастрофической катастрофы. Откройте и заселите последние пригодные для жизни земли, в то время как выживание вашего народа зависит от вашего ума, дальновидности и стойкости в суровом и беспощадном мире.
Ключевые изменения и дополнения
- Зоны — в Endzone: A World Apart вы играли на одной огромной карте, где вы могли построить глобальное поселение. Но в Endzone 2 мир расширяется по мере того, как вы открываете разные зоны, каждая из которых предлагает эксклюзивные ресурсы для разграбления. Управляйте несколькими поселениями и открывайте огромное количество возможностей.
- Новое поведение поселенцев — создатели переработали пути поселенцев и проблемы распределения заданий с нуля. Примите новую и улучшенную систему, теперь более понятную и сбалансированную, поддерживающую процветающие поселения с тысячами жителей.
- Транспортные средства — желание игроков вернуть транспортные средства в Endzone: A World Apart было услышано. Теперь вы можете свободно выбирать свое начальное местоположение, перемещая свой автобус поселения. По мере развития игры у вас будет возможность построить дополнительные транспортные средства, идеально подходящие для установления торговых путей или для погружения в коварные пустоши.
- Переработка системы экспедиций — обновленная система экспедиций представляет руины, ожидающие исследования путем прямого управления и руководства вашими исследователями. Они состоят из меньшего количества текста и большего количества действий. Раскройте подсказки, откройте секреты и найдите ценную добычу во время ваших путешествий.
- Новая графика — система рендеринга претерпела полную переработку, предоставив вам более детализированную и визуально ошеломляющую среду. Анимации также получили обновление, в результате чего получилась захватывающая графика, которая погрузит вас как никогда раньше.