Постапокалиптический градостроительный симулятор Endzone 2 выйдет в раннем доступе 26 августа

Продолжение игры-симулятора на выживание Endzone 2 выйдет в раннем доступе для ПК в Steam и GOG 26 августа, объявили издатель Assemble Entertainment и разработчик Gentlymad Studios.

Endzone 2 — это постапокалиптическая игра-колонизация, в которой вы отправляетесь на выживание человечества после катастрофической катастрофы. Откройте и заселите последние пригодные для жизни земли, в то время как выживание вашего народа зависит от вашего ума, дальновидности и стойкости в суровом и беспощадном мире.

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