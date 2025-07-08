Постапокалиптический симулятор колонии Endzone 2 выйдет из раннего доступа в конце июля

Издатель Assemble Entertainment и разработчик Gentlymad Studios объявили, что игра-симулятор выживания Endzone 2 выйдет из раннего доступа и в полную версию на ПК в Steam и GOG 24 июля.

Endzone 2 — это постапокалиптическая игра-колонизация, в которой вы отправляетесь на выживание человечества после катастрофической катастрофы. Откройте и заново заселите последние пригодные для жизни земли, в то время как выживание вашего народа зависит от вашего ума, дальновидности и стойкости в суровом и беспощадном мире.

Endzone 2 впервые вышла в раннем доступе 26 августа 2024 г.