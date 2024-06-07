Постапокалиптический строитель колонии Endzone 2 обзавёлся демоверсией в Steam

Assemble Entertainment и Gentlymad Studios сообщили, что демоверсия Endzone 2 доступна в Steam сегодня, 7 июня. Демоверсия предлагает попробовать то, что будет в полной версии, и включает в себя обучение и режим бесконечной игры. Команды выпустили новый трейлер, показывающий новый взгляд на игровой процесс .
Endzone 2 — это постапокалиптическая игра-строитель колоний на выживание, в которой игроки отправляются на миссии по обеспечению выживания человечества после катастрофической катастрофы. Откройте и заново заселите последние пригодные для жизни земли и управляйте выживанием своих людей, используя свой ум, дальновидность и стойкость в суровом и беспощадном мире. Исследуйте опасные пустоши, чтобы найти добычу, развивая и расширяя свои поселения среди хаоса.
Endzone 2 выйдет в раннем доступе на ПК в Steam этим летом.
Хороший звоночек.