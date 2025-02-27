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Endzone 2 26.08.2024
Стратегия, Симулятор, Строительство, Постапокалипсис
6.9 54 оценки

Стратегия на выживание Endzone 2 получила крупное обновление с системой образования и новыми графическими возможностями

monk70
Новости

Assemble Entertainment продолжает нагнетать волнение вокруг своего флагманского апокалиптического строителя колоний Endzone 2. Выпущенная в 2024 году на ПК, игра получила масштабное обновление в раннем доступе, включающее новые графические улучшения, миссии и игровые возможности.

Последнее обновление включает обновленную игровую механику и графическую переработку.

  • Полностью сформированная система образования, где учителя и ученики работают вместе на фоне пустыни, чтобы узнать новый путь вперед в местности, которую им еще предстоит понять.
  • В центре вашего города появится доска, направляющая игроков к внутриигровым событиям.
  • Новые культуры и предметы для использования в вашей кампании.
  • Поселенцы могут получить новые значки, которые влияют на производительность их зон.
  • Улучшенное сглаживание и новые графические параметры.

Полный релиз Endzone 2 ожидается в июле 2025 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
xawoca
Выпущенная в 2024 году на ПК

Враньё.
Но кому-то очень хочется, чтобы люди перестали видеть разницу между ранним доступом и релизом.

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