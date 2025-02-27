Стратегия на выживание Endzone 2 получила крупное обновление с системой образования и новыми графическими возможностями

Assemble Entertainment продолжает нагнетать волнение вокруг своего флагманского апокалиптического строителя колоний Endzone 2. Выпущенная в 2024 году на ПК, игра получила масштабное обновление в раннем доступе, включающее новые графические улучшения, миссии и игровые возможности.
Последнее обновление включает обновленную игровую механику и графическую переработку.
- Полностью сформированная система образования, где учителя и ученики работают вместе на фоне пустыни, чтобы узнать новый путь вперед в местности, которую им еще предстоит понять.
- В центре вашего города появится доска, направляющая игроков к внутриигровым событиям.
- Новые культуры и предметы для использования в вашей кампании.
- Поселенцы могут получить новые значки, которые влияют на производительность их зон.
- Улучшенное сглаживание и новые графические параметры.
Полный релиз Endzone 2 ожидается в июле 2025 года.
Враньё.
Но кому-то очень хочется, чтобы люди перестали видеть разницу между ранним доступом и релизом.