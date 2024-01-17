Эффектный трейлер экшена Enenra: Daemon Core, геймплей которого все больше напоминает Metal Gear Rising

Разработчик-одиночка трудится над амбициозной игрой под названием Enenra: Daemon Core в жанре hack&slash. Игровой процесс проекта делает основной упор на динамичную боевую систему, где можно будет использовать мечи, рукопашный стиль боя и множество смертоносных приемов. Основной арсенал возможностей игрока продемонстрировали в свежем трейлере.
Новый ролик показывает сражение с противниками в различных неоновых локациях, а геймплей Enenra: Daemon Core все больше напоминает знаменитый слэшер Metal Gear Rising: Revengeance. Связь игры с культовым проектом Platinum Games не отрицает и сам разработчик. Он заявил, что Metal Gear Rising для него является идеальным примером зрелищного экшена, где есть правильная расчлененка и захватывающие бои.
Такого же уровня высокого качества пытается добиться и автор Enenra: Daemon Core. Проект создается для ПК на Unreal Engine 5, однако дата его релиза неизвестна.
Музыка очень неподходящая, выглядит норм.
чувак в начале, когда бежит, будто другой рукой наяривает