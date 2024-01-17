Эффектный трейлер экшена Enenra: Daemon Core, геймплей которого все больше напоминает Metal Gear Rising

Действие этой ролевой игры разворачивается в необычном мире, где каждый человек от рождения наделён уникальным кристаллическим органом — ядром демона. Оно даёт своему обладателю сверхъестественные способности вроде сверхскорости.

Главный герой по имени Энэнру служит охотником за ядрами демонов в могущественной организации Ronin Industries, которая собирает людей со способностями высшего уровня и создаёт из них отряды наёмников. Их возможности превосходят даже регулярную армию.

Боевая система позволяет гибко переключаться между несколькими целями и сосредотачиваться на одиночных противниках. Это даёт простор для разных стратегий, использующих воздушные комбо, мощные казни и целенаправленные умения персонажей.

Доступно 3 различных боевых стойки: Master Blade для базовых атак, Ranged Shift для дальнего боя и Iron Wall — рискованный вариант, рассчитанный на контратаки.

Также герой может использовать 5 типов катан с фрагментами ядер демонов, дающих дополнительные возможности тем, кто совместим с данным ядром. Это оружие доступно лишь опытным воинам.