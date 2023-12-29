ENENRA напоминает киберпанк-версию Batman: Arkham Knight с клинками на Unreal Engine 5

STRIVE STUDIOS поделилась новым коротким геймплейным видео из предстоящего экшена от третьего лица ENENRA. ENENRA напоминает игру Batman: Arkham Knight с клинками, действие которой происходит в мире киберпанка и работает на движке Unreal Engine 5.

Боевая система ENENRA будет направлена на устранение разрыва между многоцелевой системой со свободным потоком и сфокусированной системой захвата одной цели. По словам разработчиков, это позволит свободно передвигаться и иметь возможность атаковать несколько целей. Игроки смогут быстро переключать фокус на одну цель, позволяя использовать различные атаки, включая воздушный бой, казни и целевые способности.

Посмотрите другое, немного более старое, геймплейное видео ENENRA. Ракурсы камеры во время добиваний и то, как главный герой приближается к врагам, во многом напоминают Batman: Arkham.

В распоряжении игроков также будут три стойки. Они предоставят им различные списки движений, которые включают BLADE MASTER, стойку мастера на все руки, которая дает игроку множество базовых движений, RANGED SHIFT, который предоставляет игроку атаки, близкие к средней дальности, и IRON WALL, которая представляет собой высокорискованную позицию с высоким вознаграждением, ориентированная на контригру. Помимо стоек, у вас также будет доступ к пяти вариантам катан.

В настоящее время неизвестно, когда выйдет ENENRA.