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Enenra: Daemon Core 2025 г.
Экшен, Слэшер, Инди, От третьего лица, Киберпанк
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ENENRA напоминает киберпанк-версию Batman: Arkham Knight с клинками на Unreal Engine 5

monk70
Новости

STRIVE STUDIOS поделилась новым коротким геймплейным видео из предстоящего экшена от третьего лица ENENRA. ENENRA напоминает игру Batman: Arkham Knight с клинками, действие которой происходит в мире киберпанка и работает на движке Unreal Engine 5.

Боевая система ENENRA будет направлена на устранение разрыва между многоцелевой системой со свободным потоком и сфокусированной системой захвата одной цели. По словам разработчиков, это позволит свободно передвигаться и иметь возможность атаковать несколько целей. Игроки смогут быстро переключать фокус на одну цель, позволяя использовать различные атаки, включая воздушный бой, казни и целевые способности.

Посмотрите другое, немного более старое, геймплейное видео ENENRA. Ракурсы камеры во время добиваний и то, как главный герой приближается к врагам, во многом напоминают Batman: Arkham.

В распоряжении игроков также будут три стойки. Они предоставят им различные списки движений, которые включают BLADE MASTER, стойку мастера на все руки, которая дает игроку множество базовых движений, RANGED SHIFT, который предоставляет игроку атаки, близкие к средней дальности, и IRON WALL, которая представляет собой высокорискованную позицию с высоким вознаграждением, ориентированная на контригру. Помимо стоек, у вас также будет доступ к пяти вариантам катан.

В настоящее время неизвестно, когда выйдет ENENRA.

36
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Kimen-no-Yami

Какой-то MGR:R на минималках, чесслово.

15
gliga142

мир сверкает - мужик двигается как припадошный

7
CAN I HABE PIZZA PLS

Добро пожаловать в очередную высерную игрушку на UE5!

3
XDDRUS

Причем тут batman arkham knight, если она гораздо больше напоминает ninja gaiden?

6
CAN I HABE PIZZA PLS
ENENRA напоминает киберпанк-версию Batman: Arkham Knight

Нет

5
VIGITAL ART

Сделали бы лучше ремейк ninja blade.

2
hamshut

Что-то по графике не скажешь, что это движок UЕ 5

1
Лорд Малак

Не хватает фирменного DLSS на производительность и пикселей размером с кулак?

p.s.А так - видно что не AAA).

6
Denton451

Да, больше похоже на UЕ3

0
hallsofreason

Какой Batman Arkham Knight, если этот высер, графика которого похожа на игр вышедших в 2009, схож с Ninja Gaiden?

0
001fess

Рак индустрии этот ueban 5. Точнее даже спид.

-1