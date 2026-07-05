Авторы шутера Enginefall объявили о сокращениях, но разработку игры продолжат

Студия Red Rover Interactive сообщила о сокращении части сотрудников в рамках внутренней реструктуризации. Точное число уволенных не раскрывается, однако известно, что изменения затронули офисы компании в Осло и Ньюкасле.

Разработчики заявили, что сейчас сосредоточены на поддержке сотрудников, попавших под сокращение. Для помощи в поиске новой работы студия привлекла специализированное кадровое агентство.

При этом Red Rover Interactive подчеркнула, что увольнения не означают остановку разработки. Создание постапокалиптического многопользовательского шутера Enginefall продолжается по плану.

Enginefall уже привлекла многомиллионные инвестиции и собрала сотни тысяч добавлений в список желаемого Steam. Проект сочетает элементы игр на выживание, эвакуационных шутеров и PvPvE-механик, где игроки исследуют движущиеся поезда, сражаются за ресурсы и пытаются выбраться с добычей.