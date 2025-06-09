Дебютный трейлер Enginefall - PvP-шутера на рельсах с элементами выживания и строительством базы

Студия Red Rover Interactive представила на PC Gaming Show 2025 свой амбициозный PvP-шутер Enginefall. Уже 13 июня игра начнет свое первое тестирование через Steam, которое продлится до 15 июня. Вместе с анонсом разработчики показали новый трейлер, демонстрирующий мрачный и необычный сеттинг.

Enginefall сочетает в себе элементы шутера, выживания, крафта и социальной динамики. Игроки начинают игру в роли заключённых на гигантском поезде, где предстоит выживать, налаживать отношения с другими игроками и прокладывать путь к свободе. Постепенно они могут подняться по иерархии классов и даже получить собственный поезд.

В ходе игры можно объединяться с союзниками, создавать базы, добывать ресурсы и собирать топливо — изотопы и энергетические ядра — для модернизации своего состава. Всё это необходимо, чтобы вырваться из подчинения и получить власть над рельсовым гигантом.

Полноценный релиз Enginefall ожидается в начале 2026 года.