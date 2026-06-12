В Steam вышла демоверсия многопользовательского шутера Enginefall с элементами выживания

Разработчики из студии Red Rover Interactive выпустили бесплатную демоверсию своего многопользовательского шутера с элементами выживания Enginefall. Проект, действие которого разворачивается на борту гигантских двигающихся поездов, принимает участие в июньском фестивале Играм быть.

В мире Enginefall железные дороги стали последним убежищем для остатков человечества после глобальной катастрофы. Игрокам предстоит взять на себя роль кочевников, которые выживают на борту огромных поездов-титанов или перемещаются на небольших челноках в поисках топлива и ресурсов. Главная задача в каждом матче заключается в том, чтобы пробиться из хвостовых вагонов третьего класса в роскошные вагоны первого класса и захватить контроль над локомотивом, став временным руководителем состава.

Игровой процесс сочетает в себе элементы шутера от первого лица, добычи ресурсов и строительства баз. Пользователи могут обустраивать временные убежища прямо внутри вагонов поезда или улучшать свой собственный челнок, выполняющий роль мобильного штаба и лобби между вылазками. Разработчики предусмотрели систему создания снаряжения на основе расходуемых чертежей, которая позволяет конструировать оружие, броню и защитные приспособления для противостояния враждебным фракциям и другим выжившим.

Проект создается при активном участии сообщества и уже прошел через несколько этапов закрытого и открытого тестирования. За время разработки авторы скорректировали баланс экономики, переработали систему добычи ресурсов, внедрили механику эвакуации ценных грузов и обновили внешний вид поездов. На текущий момент игра собрала более 300 тыс. добавлений в список желаемого на площадке Steam.

Текущая демонстрационная версия предлагает ознакомиться с базовыми механиками, включая налеты на 3 разные версии поездов-титанов, создание начальных построек и сражения. Создатели отметили, что на раннем этапе разработки для озвучивания некоторых персонажей применяются технологии искусственного интеллекта, однако к полноценному релизу весь подобный контент планируют заменить традиционными записями. Выход полной версии Enginefall запланирован на 2026 год.