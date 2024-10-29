Пиксельная приключенческая игра с паранормальными явлениями Enigma of Fear выйдет для ПК в конце ноября

3D-пиксельная игра-приключение с паранормальными явлениями Engima of Fear выйдет на ПК в Steam 28 ноября, объявили издатели Dumativa и Nuuvem, а также разработчики Dumativa и Cellbit. Демоверсия уже доступна.

В месте, которого не существует, юная детективша Миа и ее собака Лупи расследуют исчезновение своего отца, одного из самых опытных агентов в мире и лидера Ordo Realitas, организации паранормальных детективов.

Enigma of Fear — это игра-расследование и головоломка в пиксельной графике / 3D, где вашим проводником является дедукция. Играйте и наслаждайтесь этой историей так, как вам хочется: тщательно анализируйте каждую деталь в увлекательном повествовании, просите о помощи агентов-партнеров, сталкивайтесь с врагами или пытайтесь пройти через них скрытно.