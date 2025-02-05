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Enigma of Sepia 14.02.2025
Ролевая, Условно-бесплатная
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Анонсирован еще один потенциальный "убийца" Genshin Impact с женскими версиями популярных аниме-героев

Gutsz
Новости

В жанре мобильных гача-RPG появилась новая амбициозная игра — Enigma of Sepia, которая пытается завоевать внимание аудитории необычным подходом к дизайну играбельных персонажей. Однако этот подход может обернуться серьезными юридическими проблемами: почти все героини проекта являются очевидными гендер-свап версиями известных персонажей из аниме, таких как "One Piece. Большой куш", "Клинок, рассекающий демонов", "Моя геройская академия", "Jujutsu Kaisen" и многих других. Впрочем, возможно именно такой подход позволить проекта обрести успех уровня Genshin Impact.

После рекордного успеха Genshin Impact многие разработчики гача-игр пытаются повторить его формулу, но с уникальными "фишками", способными зацепить аудиторию. Кто-то делает ставку на открытый мир, другие — на геймплейные механики или сюжет, а Enigma of Sepia пошла по пути фан-сервиса, предлагая игрокам альтернативные версии культовых героев в образе привлекательных девушек.

Судя по промоматериалам, в игре можно встретить:

+ ещё 2 картинки
  • Дениз, девушку с бензопилой, которая напоминает Дэндзи из Chainsaw Man
  • Рору Зорану, зелноволосую мечницу в духе Ророноа Зоро из One Piece
  • Саторию, очевидную отсылку к Сатору Годжо из Jujutsu Kaisen
  • Айви Линн, которая буквально носит на голове Евангелион-01, намекая на Синдзи Икари
  • Хронис, почти точную копию Джотаро Куджо из JoJo's Bizarre Adventure, вместе с его стендом

Список можно продолжать: в трейлерах видны отсылки к героям "Наруто", "Тетради смерти", "Атаке титанов", "Доктору Стоуну" и другим популярным аниме, как прошлых, так и современных сезонов.

Сам факт использования образов без лицензии ставит под угрозу существование Enigma of Sepia. Пока ни один правообладатель открыто не выступил с претензиями, но это, вероятно, связано с тем, что игра еще не набрала достаточно популярности. Однако, если она привлечет внимание крупных издателей, таких как Shueisha, Kodansha или Aniplex, разработчикам грозят судебные разбирательства и возможная блокировка проекта еще до выхода. Релиз Enigma of Sepia намечен на февраль 2025 года для iOS и Android, если, конечно, многочисленные "отсылки" не приведут к принудительному закрытию игры.

-11
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
HiopsNerevar

Похоже что кто-то поставил на Dark Souls не те моды...
и это не комплемент...

3
вупсич пупсич

Ура сиськи

0
Лис Св

Ага, у мужиков, охренительно просто...

0
Max Rolens

Интересно конечно, но игра будет тупо гачей с примитивной боевой системой, на вид это даже не ZZZ или тот же One punch man world ( провальная ), что уж говорить о гешне ( genshin impact ) и вуве ( wuthering waves ) Мусорная гача вокруг которой создали мнимый гемплей для дойки фанатов аниме ( отмечу за наруто могут и по голове надавать)))

0
Andrewshmen

Ну это мобильная игра с персонажами похожими на популярных (и не только) персов из анимэ и игр, таких игр "миллион" в плеймаркете... Какой "убийца геншина", зачем этой игре кого то убивать, она прекрасно будет себя чувствовать на просторах маленьких экранов карманных компьютеров)) Выглядит кстати максимально нелепо, я даже подумал что это пранк какой то, хотя сейчас что не "мобилка" то как будто пранк)))

0
Lorenzo Lamas

я им всем отлежу !!

-3
Max Rolens

Ах тыж мой маленький извращенец)))

2
Jarvis666

Что отлежишь?

2
JEKABRAZZ

Я не знаю что ты там добиваешься, есть пользователь под ником "таблетка аспирина". Злая(ой). Вот с ней бы поговорил)

0
Рикочико

Этим красоткам тоже?

0