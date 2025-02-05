Анонсирован еще один потенциальный "убийца" Genshin Impact с женскими версиями популярных аниме-героев

В жанре мобильных гача-RPG появилась новая амбициозная игра — Enigma of Sepia, которая пытается завоевать внимание аудитории необычным подходом к дизайну играбельных персонажей. Однако этот подход может обернуться серьезными юридическими проблемами: почти все героини проекта являются очевидными гендер-свап версиями известных персонажей из аниме, таких как "One Piece. Большой куш", "Клинок, рассекающий демонов", "Моя геройская академия", "Jujutsu Kaisen" и многих других. Впрочем, возможно именно такой подход позволить проекта обрести успех уровня Genshin Impact.

После рекордного успеха Genshin Impact многие разработчики гача-игр пытаются повторить его формулу, но с уникальными "фишками", способными зацепить аудиторию. Кто-то делает ставку на открытый мир, другие — на геймплейные механики или сюжет, а Enigma of Sepia пошла по пути фан-сервиса, предлагая игрокам альтернативные версии культовых героев в образе привлекательных девушек.

Судя по промоматериалам, в игре можно встретить:

Дениз, девушку с бензопилой, которая напоминает Дэндзи из Chainsaw Man

Рору Зорану, зелноволосую мечницу в духе Ророноа Зоро из One Piece

Саторию, очевидную отсылку к Сатору Годжо из Jujutsu Kaisen

Айви Линн, которая буквально носит на голове Евангелион-01, намекая на Синдзи Икари

Хронис, почти точную копию Джотаро Куджо из JoJo's Bizarre Adventure, вместе с его стендом

Список можно продолжать: в трейлерах видны отсылки к героям "Наруто", "Тетради смерти", "Атаке титанов", "Доктору Стоуну" и другим популярным аниме, как прошлых, так и современных сезонов.

Сам факт использования образов без лицензии ставит под угрозу существование Enigma of Sepia. Пока ни один правообладатель открыто не выступил с претензиями, но это, вероятно, связано с тем, что игра еще не набрала достаточно популярности. Однако, если она привлечет внимание крупных издателей, таких как Shueisha, Kodansha или Aniplex, разработчикам грозят судебные разбирательства и возможная блокировка проекта еще до выхода. Релиз Enigma of Sepia намечен на февраль 2025 года для iOS и Android, если, конечно, многочисленные "отсылки" не приведут к принудительному закрытию игры.