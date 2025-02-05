Анонсирован еще один потенциальный "убийца" Genshin Impact с женскими версиями популярных аниме-героев

В жанре мобильных гача-RPG появилась новая амбициозная игра — Enigma of Sepia, которая пытается завоевать внимание аудитории необычным подходом к дизайну играбельных персонажей. Однако этот подход может обернуться серьезными юридическими проблемами: почти все героини проекта являются очевидными гендер-свап версиями известных персонажей из аниме, таких как "One Piece. Большой куш", "Клинок, рассекающий демонов", "Моя геройская академия", "Jujutsu Kaisen" и многих других. Впрочем, возможно именно такой подход позволить проекта обрести успех уровня Genshin Impact.
После рекордного успеха Genshin Impact многие разработчики гача-игр пытаются повторить его формулу, но с уникальными "фишками", способными зацепить аудиторию. Кто-то делает ставку на открытый мир, другие — на геймплейные механики или сюжет, а Enigma of Sepia пошла по пути фан-сервиса, предлагая игрокам альтернативные версии культовых героев в образе привлекательных девушек.
Судя по промоматериалам, в игре можно встретить:
- Дениз, девушку с бензопилой, которая напоминает Дэндзи из Chainsaw Man
- Рору Зорану, зелноволосую мечницу в духе Ророноа Зоро из One Piece
- Саторию, очевидную отсылку к Сатору Годжо из Jujutsu Kaisen
- Айви Линн, которая буквально носит на голове Евангелион-01, намекая на Синдзи Икари
- Хронис, почти точную копию Джотаро Куджо из JoJo's Bizarre Adventure, вместе с его стендом
Список можно продолжать: в трейлерах видны отсылки к героям "Наруто", "Тетради смерти", "Атаке титанов", "Доктору Стоуну" и другим популярным аниме, как прошлых, так и современных сезонов.
Сам факт использования образов без лицензии ставит под угрозу существование Enigma of Sepia. Пока ни один правообладатель открыто не выступил с претензиями, но это, вероятно, связано с тем, что игра еще не набрала достаточно популярности. Однако, если она привлечет внимание крупных издателей, таких как Shueisha, Kodansha или Aniplex, разработчикам грозят судебные разбирательства и возможная блокировка проекта еще до выхода. Релиз Enigma of Sepia намечен на февраль 2025 года для iOS и Android, если, конечно, многочисленные "отсылки" не приведут к принудительному закрытию игры.
Похоже что кто-то поставил на Dark Souls не те моды...
и это не комплемент...
Ура сиськи
Ага, у мужиков, охренительно просто...
Интересно конечно, но игра будет тупо гачей с примитивной боевой системой, на вид это даже не ZZZ или тот же One punch man world ( провальная ), что уж говорить о гешне ( genshin impact ) и вуве ( wuthering waves ) Мусорная гача вокруг которой создали мнимый гемплей для дойки фанатов аниме ( отмечу за наруто могут и по голове надавать)))
Ну это мобильная игра с персонажами похожими на популярных (и не только) персов из анимэ и игр, таких игр "миллион" в плеймаркете... Какой "убийца геншина", зачем этой игре кого то убивать, она прекрасно будет себя чувствовать на просторах маленьких экранов карманных компьютеров)) Выглядит кстати максимально нелепо, я даже подумал что это пранк какой то, хотя сейчас что не "мобилка" то как будто пранк)))
я им всем отлежу !!
Ах тыж мой маленький извращенец)))
Что отлежишь?
Я не знаю что ты там добиваешься, есть пользователь под ником "таблетка аспирина". Злая(ой). Вот с ней бы поговорил)
Этим красоткам тоже?