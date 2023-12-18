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The Enjenir 18.12.2023
Инди, Строительство, Песочница, Средневековье
5.3 12 оценок

В ранний доступ в Steam вышел симулятор криворукого строителя The Enjenir

Simple Jack

Студия PeatyTurf выпустила в ранний доступ песочницу The Enjenir. Главный герой игры — средневековый инженер, который создает странные механизмы из множества ресурсов. Ему предстоит выполнять заказы, получать деньги и строить собственный дом.

Управлять персонажем придется с помощью разных кнопок, отвечающих за отдельную конечность. По словам авторов, любую миссию в игре можно выполнить бесконечным количеством способов.

Минимальные системные требования:

  • ОС: 64-бит Windows 7;
  • Процессор: 1,7 ГГц;
  • Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ;
  • Видеокарта: GeForce GTX 660 или Radeon RX 460;
  • DirectX: версии 11;
  • Место на диске: 3 ГБ.

Рекомендованные:

  • ОС: 64-бит Windows 7
  • Процессор: 2,9 ГГц;
  • Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ;
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700;
  • DirectX: версии 11;
  • Место на диске: 3 ГБ.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
DrZoiberg

Слишком высокие требования. У слишком слабый карман

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