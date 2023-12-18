В ранний доступ в Steam вышел симулятор криворукого строителя The Enjenir

Студия PeatyTurf выпустила в ранний доступ песочницу The Enjenir. Главный герой игры — средневековый инженер, который создает странные механизмы из множества ресурсов. Ему предстоит выполнять заказы, получать деньги и строить собственный дом.
Управлять персонажем придется с помощью разных кнопок, отвечающих за отдельную конечность. По словам авторов, любую миссию в игре можно выполнить бесконечным количеством способов.
Минимальные системные требования:
- ОС: 64-бит Windows 7;
- Процессор: 1,7 ГГц;
- Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ;
- Видеокарта: GeForce GTX 660 или Radeon RX 460;
- DirectX: версии 11;
- Место на диске: 3 ГБ.
Рекомендованные:
- ОС: 64-бит Windows 7
- Процессор: 2,9 ГГц;
- Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ;
- Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5700;
- DirectX: версии 11;
- Место на диске: 3 ГБ.
Слишком высокие требования. У слишком слабый карман