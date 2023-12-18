В ранний доступ в Steam вышел симулятор криворукого строителя The Enjenir

Представьте себя инженером эпохи Средневековья, обладающим уникальными навыками проектирования и строительства сооружений. В вашем распоряжении — множество разнообразных строительных материалов и полная свобода в создании сложнейших конструкций, не ограниченная какими-либо рамками. Отсутствие ограничивающих сеток позволяет воплотить в жизнь самые смелые идеи. После завершения строительства в действие вступают законы физики, и ваше творение оживает.

Используйте свои необычные постройки для выполнения различных заданий. За каждое успешно выполненное задание вы будете получать денежное вознаграждение и новые строительные материалы. Сумеете ли вы возвести конструкции, достаточно прочные, чтобы простоять до конца испытания? Пришло время проверить свои инженерные таланты.