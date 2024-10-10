Для Enlisted вышло крупное обновление - Партизаны

В популярной онлайн игре Enlisted состоялось значительное обновление под названием "Партизаны", открывающее новые горизонты для игроков, увлеченных динамичными баталиями Второй мировой войны. С этим обновлением на поле добавлен новый класс солдат - партизаны, способные наносить удары врагу с тыла и благодаря своим навыкам целиться прямо в сердце вражеской территории.

Партизаны - это не просто бойцы, они настоящие мастера дезориентирования противника. Каждый из них оснащен сумками, полными тротила, а также оборудован патронами для трофейного оружия. Это позволит игрокам использовать стратегические приемы и подрывать вражеские позиции, сражаясь в новых четырехмерных миссиях на заснеженном перевале, вдохновленном историческими зимними сражениями в Арденнах 1944 года.

Обновление добавляет в игру не только новый класс, но и разнообразные новшества в арсенале оружия и техниках. На германской стороне игроки могут получить доступ к самоходкам Marder III, а за СССР добавлен мощный КВ-2. Расширен состав отряда "Партизан", который теперь может состоять из пяти солдат, а не из четырех. Однако стоит отметить, что у класса партизан нет доступа к технике.

Обновление "Партизаны" также включает множество исправлений и улучшений игрового процесса, таких как доработка пользовательского интерфейса и оптимизация графики. Игроки на всех платформах смогут насладиться улучшенной скоростью загрузки и исправлениями, повышающими общую стабильность игры.