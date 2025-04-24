Для отечественного военного шутера Enlisted вышло масштабное обновление “Быстрее ветра”, которое привнесло в игру множество нововведений. Разработчики из Darkflow Software и издатель Gaijin Entertainment добавили в проект ранние реактивные истребители времён Второй мировой войны, новое оружие и переработанную карту “Зееловские высоты”.

Игрокам теперь доступны уникальные образцы вооружения: винтовка Фёдорова 1912 года (СССР), пулемёт MG 81 (Германия) и другие. Особое внимание уделено авиации — в игру вошли такие знаковые машины, как немецкий Me 262, британский Meteor F Mk.3, советский Су-9 и японский Kikka. Эти реактивные самолёты требуют навыка управления, но способны кардинально повлиять на ход сражения.

Карта “Зееловские высоты” также претерпела заметные изменения: больше растительности, новые пути к точкам захвата и улучшенные укрытия — всё это сделано с учётом отзывов сообщества.