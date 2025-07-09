Enlisted обновился: "Тени леса" принесли новых бойцов, карту и технику

Популярный онлайн-шутер Enlisted от студии Darkflow Software и издателя Gaijin Entertainment получил масштабное обновление под названием «Тени леса». Обновление добавило в игру не только свежую карту, но и новых бойцов, технику, оружие и визуальные улучшения.

Главной новинкой стал лесной бой на карте «Вальд», вдохновлённой ландшафтами Бранденбурга. Карта доступна в режимах «Конфронтация», «Уничтожение» и «Вторжение» и предлагает плотную лесную атмосферу, где скрытность и знание рельефа играют ключевую роль.

К сражениям подключились два новых элитных отряда: британские коммандос, вооружённые пистолетами-пулемётами Thompson M1, и немецкие бойцы из отрядов «Вервольф», несущие в бой легендарные StG 44. Также арсенал пополнился четырьмя новыми видами оружия и пятью новыми боевыми машинами, расширяя тактические возможности игроков на поле боя.

Обновление вводит возможность смены национальности солдат, влияющей на их внешний вид и озвучку, что усиливает эффект погружения. Кроме того, улучшены эффекты взрывов и переработана механика рикошетов от танковой брони, делая технику ещё более аутентичной.

«Тени леса» — это не просто апдейт, а важный шаг в развитии Enlisted, подчеркивающий внимание разработчиков к деталям и исторической достоверности.