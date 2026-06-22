Enlisted получил обновление "Операция Нептун" с картами Нормандии и расширением техники

Разработчики Enlisted из Gaijin Games и Darkflow Software выпустили крупное обновление «Операция Нептун», посвящённое высадке союзников в Нормандии. Апдейт не только переносит игроков на новые поля сражений, но и заметно расширяет тактические возможности за счёт окружения и техники.

В игру добавлены карты пляжей Омаха и Сорд, а также прилегающие территории — от сельских ферм и складских зон до промышленных объектов. Ландшафт с укреплениями, траншеями и артиллерийскими воронками делает бои более вариативными и подчёркивает хаотичную природу десантных операций.

Существенно обновились и деревья исследований. Германия получила истребитель танков Nashorn, США — тяжёлый истребитель F7F Tigercat, а Япония — противотанковую установку Type 4. Параллельно разработчики улучшили визуальную и звуковую составляющую: переработаны эффекты разрушений техники, включая отрыв башен и физику обломков авиации.

Отдельно отмечаются технические улучшения: версия для ПК получила оптимизацию трассировки лучей, а консоли прошлого поколения — обновлённые графические пресеты. В итоге «Операция Нептун» выглядит как обновление, которое одновременно усиливает историческую атмосферу и делает игровой процесс более зрелищным и вариативным.