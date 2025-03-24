Enlisted получила NVIDIA DLSS 4.0, улучшенный ИИ и кинематографические эффекты

Шутер Enlisted от издателя War Thunder стал еще технологичнее с выходом обновления 0.6.6.61. Разработчики добавили поддержку NVIDIA DLSS 4.0, которая улучшает производительность и качество изображения на видеокартах NVIDIA RTX.

Кроме этого, в игре появились кинематографические эффекты, позволяющие воссоздать эстетику кинопленки и кинокамер. Игроки могут активировать зернистость, блики объектива, хроматическую аберрацию и размытие в движении. Улучшены и погодные эффекты — теперь вместо «капель на экране» используется «Погодные эффекты в пространстве экрана», что делает осадки реалистичнее.

Также улучшен ИИ — солдаты теперь лучше выбирают позиции, избегают попадания в прицел и корректно реагируют на приказы. Исправлены баги на картах Бирма и Ржев.

Полный список изменений доступен на официальном сайте игры.