Enlisted получила NVIDIA DLSS 4.0, улучшенный ИИ и кинематографические эффекты

Шутер Enlisted от издателя War Thunder стал еще технологичнее с выходом обновления 0.6.6.61. Разработчики добавили поддержку NVIDIA DLSS 4.0, которая улучшает производительность и качество изображения на видеокартах NVIDIA RTX.
Кроме этого, в игре появились кинематографические эффекты, позволяющие воссоздать эстетику кинопленки и кинокамер. Игроки могут активировать зернистость, блики объектива, хроматическую аберрацию и размытие в движении. Улучшены и погодные эффекты — теперь вместо «капель на экране» используется «Погодные эффекты в пространстве экрана», что делает осадки реалистичнее.
Также улучшен ИИ — солдаты теперь лучше выбирают позиции, избегают попадания в прицел и корректно реагируют на приказы. Исправлены баги на картах Бирма и Ржев.
Полный список изменений доступен на официальном сайте игры.
Еще кто-то помнит про enlisted?)
Мне тоже показалось что игроков сильно меньше стало. Установил после большого перерыва
В это сборище читеров ещё кто-то играет?
Я вот не понимаю чего все фреймгену так радуются? Еще и в сетевых играх?
В сетевых играх количество кадров даёт преимущество над противником.
В сетевых играх дает преимущество не количество кадров, а задержка которая уменьшается с большим количеством кадров. И генерация это ломает.
FG нужен для мониторов с высокой частотой развёртки и функцией отключения задней подсветки каждый кадр.
Игра даже в 60-90 фпс на таких мониторах , вы убиваете глаза, мерцанием подсветки. // Александр Дельтазавр
А если у используется олед монитор? // Павел Иванов
кто нибудь знает, почему он пишет про "отключение подсветки"?
У OLED нету задней подсветки, там сами пиксели светятся.
Но там есть проблемы когда включен VRR , и частота кадров скачет в игре, будет мерцать картинка немного. // Александр Дельтазавр
FG неплохо разгружает ГПУ, вследствие чего меньше потребление и выделение тепла. Очень актуально на "средних" ноутах, которые и так горячие. // Dimka Dimkin
Только в том случае если сделать лок на 60 фпс , и х2 до 120.
Вместо того что бы молотить "честные" 80-90. // Александр Дельтазавр
Ещё бы добавили нормальный режим без ботов команде и можно было бы играть
А соло бои для кого?
Там не всегда есть с кем поиграть, да и выглядит реализация шляпно - сервера как из кс 1.6
что за кал?
Эту игру уже ничего не спасет