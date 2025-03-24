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Enlisted 10.11.2020
Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица
7 284 оценки

Enlisted получила NVIDIA DLSS 4.0, улучшенный ИИ и кинематографические эффекты

butcher69 butcher69

Шутер Enlisted от издателя War Thunder стал еще технологичнее с выходом обновления 0.6.6.61. Разработчики добавили поддержку NVIDIA DLSS 4.0, которая улучшает производительность и качество изображения на видеокартах NVIDIA RTX.

Кроме этого, в игре появились кинематографические эффекты, позволяющие воссоздать эстетику кинопленки и кинокамер. Игроки могут активировать зернистость, блики объектива, хроматическую аберрацию и размытие в движении. Улучшены и погодные эффекты — теперь вместо «капель на экране» используется «Погодные эффекты в пространстве экрана», что делает осадки реалистичнее.

Также улучшен ИИ — солдаты теперь лучше выбирают позиции, избегают попадания в прицел и корректно реагируют на приказы. Исправлены баги на картах Бирма и Ржев.

Полный список изменений доступен на официальном сайте игры.

2
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Mudak2005

Еще кто-то помнит про enlisted?)

6
Secktorus

Мне тоже показалось что игроков сильно меньше стало. Установил после большого перерыва

1
ЛехаДезертир

В это сборище читеров ещё кто-то играет?

4
Brigbyman1992

Я вот не понимаю чего все фреймгену так радуются? Еще и в сетевых играх?

2
ЛехаДезертир

В сетевых играх количество кадров даёт преимущество над противником.

2
Grentari ЛехаДезертир

В сетевых играх дает преимущество не количество кадров, а задержка которая уменьшается с большим количеством кадров. И генерация это ломает.

0
Пользователь ВКонтакте

FG нужен для мониторов с высокой частотой развёртки и функцией отключения задней подсветки каждый кадр.
Игра даже в 60-90 фпс на таких мониторах , вы убиваете глаза, мерцанием подсветки. // Александр Дельтазавр

0
Пользователь ВКонтакте

А если у используется олед монитор? // Павел Иванов

0
Grentari

кто нибудь знает, почему он пишет про "отключение подсветки"?

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

У OLED нету задней подсветки, там сами пиксели светятся.

Но там есть проблемы когда включен VRR , и частота кадров скачет в игре, будет мерцать картинка немного. // Александр Дельтазавр

0
Пользователь ВКонтакте

FG неплохо разгружает ГПУ, вследствие чего меньше потребление и выделение тепла. Очень актуально на "средних" ноутах, которые и так горячие. // Dimka Dimkin

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Только в том случае если сделать лок на 60 фпс , и х2 до 120.
Вместо того что бы молотить "честные" 80-90. // Александр Дельтазавр

0
Leshugan

Ещё бы добавили нормальный режим без ботов команде и можно было бы играть

0
Burumba01

А соло бои для кого?

0
Leshugan Burumba01

Там не всегда есть с кем поиграть, да и выглядит реализация шляпно - сервера как из кс 1.6

0
Finni24

что за кал?

0
srphim

Эту игру уже ничего не спасет

0