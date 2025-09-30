Enlisted шагнул в будущее: трассировка лучей и новые танки в обновлении "Палящие лучи"

Команда Enlisted представила масштабное обновление «Палящие лучи», которое принесло в игру долгожданную поддержку трассировки лучей, новые виды оружия, технику и переработанные карты. Благодаря трассировке лучей освещение и отражения стали более реалистичными: теперь лучи солнца, блики на воде и металлические поверхности выглядят максимально натурально. Игроки могут включать и отключать различные параметры трассировки независимо, чтобы оптимизировать производительность под свою видеокарту.

Дерево исследований пополнилось интересными образцами вооружения. Среди них — двуствольный дробовик Kawaguchiya со штыком и культовый пистолет-пулемет M1921AC Thompson с 50-зарядным барабаном, известный как «Чикагская печатная машинка». Новая техника включает тяжелый танк Churchill VII с 152-мм лобовой броней, Chi-Nu II с длинноствольной 75-мм пушкой и стремительный Ki-83, способный легко перехватывать вражеские самолеты.

Графические улучшения коснулись и эффектов боя: добавлены реалистичные отметки попаданий, эффектные взрывы, кратеры от разбившихся самолетов и грязь на линзах. Кроме того, полностью переработана карта «Пещерная деревня Кахиф» в Тунисе — теперь пустынная местность превратилась в оживленный оазис с упрощенной навигацией как на окраинах, так и внутри деревни.

Обновление «Палящие лучи» делает Enlisted не только красивее, но и разнообразнее: новые карты, техника и оружие позволяют геймерам стратегически менять стиль боя и погружаться в максимально реалистичную атмосферу Второй мировой войны. Игроки теперь могут не просто вести бой, а наслаждаться деталями каждой сцены, наблюдая, как трассировка лучей преображает привычные сражения.