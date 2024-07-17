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Enlisted: Reinforced 10.11.2020
Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица
6.9 265 оценок

Enlisted вернулась в Steam, но теперь бесплатно

Procy_on
Новости

Enlisted - это free-to-play "MMO-шутер" от создателей War Thunder. Игра вышла в 2021 году, но до сих пор была доступна только через лаунчер от Gaijin Entertainment.

Все изменилось в начале этого года, когда Enlisted дебютировала в Steam... но не как Free-To-Play, а как Buy-To-Play. Разумеется, это вызвало гнев фанатов и шквал отзывов, что заставило разработчиков изменить свое решение. Enlisted: Reinforced была изъята из продажи, и с тех пор игра была недоступна.

Однако сегодня Enlisted возвращается на платформу Valve. В качестве "free-to-play" игры, с более простой привязкой аккаунта, поддержкой Steam Deck и дополнительными юнитами в качестве премиум-опции (ранее эти юниты были доступны в базе, что и послужило причиной превращения игры в B2P).

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Angel LIFE

Оно, настолько никому не нужно?

3
3АЕ6

Не вижу смысла в неё играть, все равно задания на PG не засчитываются.)

А если серьёзно, на релизе играл и вот недавно, пытаясь выполнить задания. Развития у игры не заметил. Те же самые механики, те же самые баги...

2
Landser68

ну как же нету развития, кучу донатных отрядов добавили с автоматами, которые шотают с расстояния снайперки, а ты в ответ со снайперки только их со второго выстрела убиваешь плюс совсем и благополучно убили баланс, когда из-за одной задрипанной болтовки на одном из твоих ботов тебя закинет к прокачанным бойцам) играл еще на збт, потом примерно раз в полгода возвращался, батл пасы покупал, а про баги ты прав, как бойцы застревали на ровном месте так и застревают, как не фиксировалась попадание так и не фиксируется, главное донату побольше накрутить

1
ratte88
Не вижу смысла в неё играть, все равно задания на PG не засчитываются.)

Ххах, сэйм. Меня тоже кинули на бонусы. В тп писали - "абубуа" вот и весь ответ.
Только время зря тратил на 3 этих игры.

0
Nifize

Уходи дверь закрой

0
JohnTornton

не вижу смысла в этом всё, когда последняя актуальная баттла 2024 продавалась щас уже за 350р
матчи там по прежнему за секунду находятся
за такие копейки ваще топ

0
Mudak2005

Как только купить её за такие деньги?) В наших регионах недоступна, а с ВПН ценник дорожает

0
pyw

А че там с онлайном щас? Помню играл, одних ботов по сути расстреливаешь...

0