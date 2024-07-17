Enlisted вернулась в Steam, но теперь бесплатно

Окунитесь в эпицентр самых кровопролитных сражений XX века в этом многопользовательском шутере, посвящённом Второй мировой войне. Здесь вы станете свидетелем и непосредственным участником масштабных баталий, в которых сотни солдат, танки и авиация сходятся в смертельной схватке, чтобы переписать историю.
Уникальная особенность Enlisted — это возможность командовать собственным отрядом солдат, управляемых искусственным интеллектом. Вы — не просто рядовой боец, а лидер, от решений которого зависят жизни ваших подчинённых. Но даже если вы потеряете своего персонажа в бою, не стоит отчаиваться — вы можете мгновенно переключиться на другого солдата из вашего отряда и продолжить сражение. Эта механика позволяет добиться высокой интенсивности и масштабности боёв, приближая игровой опыт к реальным битвам Второй мировой войны.
Вы побываете в ключевых точках самого масштабного конфликта в истории человечества. Вас ждут сражения на просторах Тихого океана, в Нормандии, в самом сердце Берлина, в руинах Сталинграда, под стенами Москвы и в песках Туниса. Четыре страны-участницы войны — США, СССР, Германия и Япония — представлены в игре во всём своём многообразии. Выбирайте любую из них и создавайте свою уникальную армию, состоящую из десятков отрядов различных специальностей. Каждая страна обладает своими особенностями — от локаций боя и вооружения до аутентичной формы одежды солдат.
Кроме того, важно отметить, что под вашим командованием будет не только пехота, но и впечатляющий арсенал из 350 единиц самой разнообразной военной техники. Танки, бронеавтомобили, мотоциклы и авиация различных классов — всё это станет частью вашей армии, готовой сокрушить врага на любом поле боя. Но не думайте, что управление техникой — это просто дополнение к игровому процессу. Танкисты и лётчики в Enlisted — это полноценные солдаты со своими уникальными навыками и возможностями. Если ваша машина будет подбита, не отчаивайтесь — высаживайте экипаж и продолжайте бой в качестве пехотного отряда.
Каждый из 16 классов солдат в Enlisted обладает уникальными способностями и в совершенстве владеет своим профильным оружием. Помимо классического стрелкового вооружения, вы сможете опробовать в бою и тяжелую артиллерию: противотанковые пушки, крупнокалиберные пулемёты, зенитные орудия, ампулометы, огнемёты, гранатомёты и множество других инструментов войны. С таким арсеналом вы сможете справиться с любой боевой задачей, будь то уничтожение вражеской техники, подавление огневых точек противника или зачистка укрепленных позиций. Комбинируйте возможности различных классов, экспериментируйте с тактиками и найдите свой собственный стиль ведения боя.
В заключение стоит упомянуть инструментарии разработчиков, которые позволяют игрокам проявить свои творческие способности и стать настоящим создателем уникальных военных сценариев. Благодаря доступу к этим инструментам, вы сможете самостоятельно создавать миссии, ограниченные лишь вашей фантазией. Хотите воссоздать известное историческое сражение или, напротив, представить альтернативный исход войны? А может быть, вы мечтаете о совершенно новом типе боевых действий, не имеющем аналогов в реальной истории? Теперь у вас появилась возможность воплотить в жизнь свои замыслы.
Оно, настолько никому не нужно?
Не вижу смысла в неё играть, все равно задания на PG не засчитываются.)
А если серьёзно, на релизе играл и вот недавно, пытаясь выполнить задания. Развития у игры не заметил. Те же самые механики, те же самые баги...
ну как же нету развития, кучу донатных отрядов добавили с автоматами, которые шотают с расстояния снайперки, а ты в ответ со снайперки только их со второго выстрела убиваешь плюс совсем и благополучно убили баланс, когда из-за одной задрипанной болтовки на одном из твоих ботов тебя закинет к прокачанным бойцам) играл еще на збт, потом примерно раз в полгода возвращался, батл пасы покупал, а про баги ты прав, как бойцы застревали на ровном месте так и застревают, как не фиксировалась попадание так и не фиксируется, главное донату побольше накрутить
Ххах, сэйм. Меня тоже кинули на бонусы. В тп писали - "абубуа" вот и весь ответ.
Только время зря тратил на 3 этих игры.
Уходи дверь закрой
не вижу смысла в этом всё, когда последняя актуальная баттла 2024 продавалась щас уже за 350р
матчи там по прежнему за секунду находятся
за такие копейки ваще топ
Как только купить её за такие деньги?) В наших регионах недоступна, а с ВПН ценник дорожает
А че там с онлайном щас? Помню играл, одних ботов по сути расстреливаешь...