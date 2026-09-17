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Enlisted 10.11.2020
Экшен, Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица
6.9 332 оценки

Грядущее обновление для Enlisted сделает поле боя заметно реалистичнее

RedDay13 RedDay13

Разработчики Enlisted продолжают работать над погружением в атмосферу поля боя. В грядущем апдейте игроков ждёт серьёзная доработка эффектов попаданий и взрывов, обновлённое звуковое сопровождение и улучшенная физика — от вылетающих гильз до тел, которые отбрасывает взрывной волной.

Попадания из крупнокалиберного оружия теперь будут выглядеть куда более брутально — вплоть до полного разрушения головы. К сценам с отрывом конечностей добавят новые звуки, а кровь станет распределяться по форме более естественно: исчезнет резкая граница между запачканными и чистыми участками ткани. Кроме того, разрывы артиллерийских и танковых снарядов начнут правдоподобнее отбрасывать солдат.

На высоких настройках графики появится отдельная опция для улучшенной физики гильз: после выстрела они будут реалистично падать и отскакивать от поверхностей.

Изменения коснутся и боевых машин с самолётами. Пули и снаряды получат способность рикошетить от обломков уничтоженной техники, а у законцовок крыльев при больших углах атаки появятся заметные вихревые следы.

Обновления 74
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