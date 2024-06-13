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Enlisted: Reinforced 10.11.2020
Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица
7 260 оценок

Событие на Красный ТТ в онлайн шутере Enlisted

DisobedientOswald

Друзья! Не пропустите уникальное событие на Красный ТТ в онлайн шутере Enlisted, посвященное дню рождения легендарного Токарева Фёдора Васильевича. С 13 по 19 июня у вас есть возможность стать частью истории, выполняя увлекательные задания и зарабатывая эксклюзивные награды.

В этом мероприятии особенно ценными являются задания №6 и №8, за выполнение которых вы сможете получить в подарок уникальный пистолет ТТ Красный – символ труда и таланта гения оружейника. Это не просто шанс заработать призы, это возможность окунуться в атмосферу творчества и величия прошлого.

Присоединяйтесь к участникам Enlisted, вместе мы сможем ощутить силу и мастерство тех, кто создавал настоящие шедевры оружия. Проведите время с пользой, расширьте круг своих интересов и получите незабываемый подарок в память о великом Токареве.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события. Давайте вместе отметим день рождения Фёдора Васильевича и вспомним его вклад в развитие стрелкового оружия.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Burumba01

Норм пистолетик к ППС-42 Красный

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