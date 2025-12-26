СССР крушит Квантунскую армию в Enlisted: обновление "Дальневосточный фронт" уже доступно

В Enlisted вышло масштабное обновление «Дальневосточный фронт», посвящённое противостоянию СССР и Японии в завершающий период Второй мировой войны. Игрокам предстоит повторить героические штурмы советских войск против 700-тысячной Квантунской армии.

Новая карта Хэйлунцзян вдохновлена северо-востоком Китая: холмистый ландшафт, традиционные деревни и оживлённые городские кварталы. В центре расположился крупный город, где смешались китайская и русская архитектура — массивные каменные здания, широкие улицы и вывески с кириллицей. Японские войска выстроили здесь мощные оборонительные линии, которые советские солдаты штурмуют в ожесточённых боях.

Обновление добавило много нового оружия: китайскую винтовку Тип 88, итальянский пулемёт KE7, американский Browning M1919A4, экспериментальную японскую штурмовую винтовку Тип 2 (6.5 мм) с высокой скорострельностью и легендарную немецкую тяжёлую САУ Ferdinand с 88-мм пушкой PaK 43/2 и лобовым бронированием до 200 мм.

Геймплей стал ещё реалистичнее: взрывы гранат, мин и артиллерии оставляют воронки, техника получает раскалённые металлические участки, а разрушение деревянных и бумажных объектов сопровождается эффектами, подчёркивающими масштаб боевых действий. Обновление делает Enlisted более зрелищным и исторически достоверным.