ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Enlisted: Reinforced 10.11.2020
Мультиплеер, Шутер, MMO, Условно-бесплатная, От первого лица
7 260 оценок

В онлайн игре Enlisted скоро появится ремонт техники изнутри

DisobedientOswald

Предстоящее обновление в онлайн игре Enlisted привнесет новые и захватывающие механики в проекте. Одной из главных новшеств будет возможность осуществлять ремонт внутренних компонентов бронетехники не покидая транспортное средство.

Итак, что делать, если что-то внутри бронемашины сломается?

Вам не надо оставлять свою бронетехнику - все необходимые материалы будут находиться прямо там! Для того чтобы починить такие ключевые элементы, как орудия, пулеметы или системы наведения, просто откройте ящик со специальным инструментом и начинайте работу.

Для удобства разрабатывалось простое меню, в котором можно выбрать нужный компонент для ремонта. Также можно определить степень повреждения модуля по его окраске в меню. Правила для ремонта внешних и внутренних модулей практически одинаковы: затраты ресурсов из ящика инструментов на каждый отдельный ремонт, и ваше транспортное средство должно находиться в неподвижном состоянии.

Эти инновации значительно облегчат управление вашей бронетехникой, поскольку теперь вы сможете проводить ремонт компонентов прямо на месте, не выходя из машины. Приготовьтесь к новым вызовам и увлекательным приключениям в мире танков!

Источник  
2
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Oscilograf

Введут перк "Гинеколог" - способность перебрать двигатель через щель воздухозаборника.

1
Рома1981

ахахаахха

0
David Thomas

как же поуй

0