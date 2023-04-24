В онлайн-шутере Enlisted появились воздушно-десантные войска ©

Darkflow Software и Gaijin Entertainment объявили о выпуске крупного контентного обновления для военной онлайн-игры Enlisted. Оно привнесло в игру новый класс бойцов — десантников.

Десантники специализируются на диверсиях и могут приземлиться с самолета в любой точке карты. Это универсальные солдаты, обученные обращаться с любым доступным пехотным оружием и способные появиться в любой момент битвы. Изначально в распоряжении десантника есть только легкое штурмовое вооружение, но вместе с отделением с транспортного самолета сбрасывается ящик с припасами, в котором находится тяжелое вооружение, такое как пулеметы и противотанковые комплексы. Благодаря этому вы можете прямо на месте подобрать оптимальное снаряжение и ринуться в бой.

До 6 мая игроки могут разблокировать два эксклюзивных отряда десантников из Тихоокеанской кампании — Японских десантников с винтовкой «Тип 100» и десантников союзников с карабином M1A1, выполнив задания события «Получено подкрепление». Кроме того, два премиальных десантника из кампании «Вторжение в Нормандию» включены в набор «Десантник», доступный в магазине. Это солдаты 101-й воздушно-десантной дивизии США, история которых вдохновила создателей фильма «Грязная дюжина», и немецкие солдаты 18-го парашютно-десантного полка.

Подробная информация о новом контенте обновления доступна на официальном сайте Enlisted.

Enlisted — это командный MMO-шутер от первого лица, повествующий о ключевых сражениях Второй мировой войны. В игре тщательно воссозданы вооружение, военная техника и атмосфера той эпохи, при этом демонстрируются действительно массовые боестолкновения многочисленных солдат, танков и самолетов при поддержке артиллерии и флота.