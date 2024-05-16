15 минут геймплея Souls-подобного экшена Enotria: The Last Song

Jyamma Games опубликовала новый видеоролик, демонстрирующий 15 минут игрового процееса Souls-подобного экшена Enotria: The Last Song. В этой насыщенной действиями ролевой игре вы единственный персонаж, не связанный заранее написанной судьбой. Используйте уникальную систему масок, чтобы брать на себя различные роли с особыми способностями, противостоять грозным противникам и бросать вызов авторам сценария вашего мира.
В преддверии июньского фестиваля Steam Next Fest 22 мая на PS5 и ПК будет доступна 8-часовая демоверсия.
Шагните в мир, где ваши действия меняют повествование. В Enotria: The Last Song надевайте маски поверженных врагов, чтобы использовать их силу, перемещайтесь по великолепному угрожающему ландшафту в итальянском стиле и используйте Пыл, чтобы динамично менять мир вокруг вас. Эта игра предлагает беспрецедентную гибкость игрового процесса, позволяя вам адаптировать своего персонажа и стратегию в режиме реального времени, предоставляя свежий и захватывающий опыт даже самым опытным игрокам, похожим на Souls.
Демо-версия Enotria: The Last Song начинается в Кинте, Городе актеров. В роли Маски Перемен игроки столкнутся с Авторами, грозными противниками, создавшими Кановаччо, извращенную вечную пьесу, удерживающую мир в неестественном стазисе. Сплетайте свои парирования вместе, плавно переключаясь между тремя настраиваемыми вариантами снаряжения на лету, чтобы победить самых сложных врагов.
В демо-версии будет 4 различных класса оружия, каждый из которых имеет множество уникальных видов оружия и 6 уникальных масок, которые принесут с собой новые разрушительные стили игры и уникальные пассивные способности. Улучшайте различные стили игры, выбирая из более чем 20 заклинаний и 30 перков, чтобы создать свою собственную Маску перемен.
Enotria: The Last Song выйдет 19 сентября 2024 года на ПК в Steam и Epic Games Store, PS5 и Xbox Series X|S.
выглядит как кал
топорные анимации...
Ужасно.