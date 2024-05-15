Enotria The Last Song перенесена на 19 сентября, и снова выйдет для Xbox Series; Демоверсия для PS5 и ПК появится 22 мая

Jyamma Games перенесла итальянскую экшн-ролевую игру Enotria: The Last Song, похожую на Souls, с ранее запланированной даты выпуска 21 августа на 19 сентября, а также объявила, что ранее отмененная версия для Xbox Series теперь запланирована снова. Игра будет доступна для PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Steam и Epic Games Store после запуска. Восьмичасовая демо-версия выйдет для PlayStation 5 и ПК 22 мая.
Enotria: The Last Song — это ролевая игра в жанре экшн Souls-like, действие которой происходит в фантастическом мире, основанном на итальянском фольклоре и культуре. Цель игры — вывести жанр в новом направлении с ярким и залитым солнцем миром, основанным на итальянском лете, где игровой процесс позволяет вам систематически изменять мир и врагов.