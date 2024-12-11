Enotria: The Last Song выйдет 12 декабря на Xbox Series X|S

Enotria: The Last Song, souls-like-игра, разработанная Jyamma Games и выпущенная ранее в этом году на ПК и PlayStation 5, совсем скоро выйдет на Xbox Series X и Xbox Series S.

Сегодня было подтверждено, что игра выйдет на консолях текущего поколения Microsoft завтра. Помимо возможности исследовать солнечный игровой мир, вдохновленный итальянскими пейзажами, игроки Xbox смогут насладиться игрой со всеми улучшениями, которые были введены на ПК и PlayStation 5 за последние месяцы, такими как улучшенный интерфейс меню оружия, который теперь отображает средний урон оружия и значение редкости, улучшенное меню быстрого перемещения и многое другое.

Enotria: The Last Song изначально планировалось выпустить на консолях Xbox одновременно с ПК и PlayStation 5, но выход игры был отложен незадолго до запуска из-за проблем со связью с Microsoft, которые помешали процессу сертификации пройти так, как предполагалось. Однако после того, как проблема стала достоянием общественности, Microsoft извинилась перед Jyamma Games и начала тесно сотрудничать с ними, чтобы разобраться с проблемами и выпустить игру на Xbox Series X и S как можно скорее.

Enotria: The Last Song доступна на ПК и PlayStation 5. Игра выйдет на Xbox Series X и Xbox Series S завтра, 12 декабря.