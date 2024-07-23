Новый дневник разработки Enotria: The Last Song демонстрирует нескольких боссов

Команда, стоящая за soulslike Enotria: The Last Song, выпустила новое видео, демонстрирующее некоторых врагов, с которыми вы столкнетесь в игре, а также взгляд на итальянский фольклор, который их вдохновил.

В видео разработчик Jyamma Games демонстрирует Эрмильо, босса области сада Мантеллони, добавляя, что этот босс — «один из многих боссов, вдохновленных итальянским фольклором, которые ждут вашего испытания, и существ в плащах, которые населяют проклятый монастырь, в котором он обитает».

Jyamma Games стремилась оживить темных, но пленительных персонажей итальянского фольклора в мире Enotria: The Last Song. От фигур в плащах, устраивающих трюки, до осужденных монахов после катастрофического события, Вермильо и толпы сада Мантеллони черпают вдохновение из этих историй о предательстве и интригах. Узнайте больше о вдохновении, стоящем за этими двумя грозными монстрами.

Enotria: The Last Song выйдет на ПК, PlayStation и Xbox 19 сентября.