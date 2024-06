По словам разработчиков Enotria: The Last Song, команда может сделать еще десять игр, основанных на итальянской истории

Enotria: The Last Song сочетает в себе атмосферу итальянского Возрождения с атмосферой Древнего Рима, привнося в жанр что-то новое. Однако долг игры перед родиной команды разработчиков лежит глубже, чем эстетика. Во время недавнего интервью The Nerd Stash Эдоардо Базиле (руководитель проекта Enotria: The Last Song) сказал, что у Jyamma Games достаточно материала, чтобы сделать еще десять игр, основанных на итальянской истории, даже если у них нет непосредственных планов сделать это.

Итальянский фольклор был одним из основных направлений Jyamma во время разработки Enotria. Вы можете увидеть это во всем, от стилизованных, похожих на марионетки масок до неестественных штормов, которые бушуют над руинами домов и церквей, давно сгнивших. История, наследие и упадок — популярные темы в фольклоре и Souls-подобных игр, но итальянский акцент в The Last Song — это нечто новое. Эдоардо Базиле объяснил.

Что я могу сказать, так это то, что мы итальянцы, и нам пришлось потратить восемь месяцев только на изучение нашей собственной традиции, потому что у нас так много всего, о чем мы даже не знали. И буквально, мы можем сделать еще, например, десять игр со всеми нашими традициями. Так что мы можем ожидать, конечно, фольклорных существ и тому подобного. Вероятно, в будущем вы увидите гораздо, гораздо больше.

Интересные и смертоносные боссы и мобы — основа Souls-лайков. Итальянский фольклор богат разнообразными бугименами, задокументированными как в средневековых бестиариях, так и в современных городских легендах.