Souls-подобная Enotria: The Last Song получила новый кинематографический трейлер и обновление для демоверсии

Компания Jyamma Games объявила, что ее предстоящая Souls-подобная игра Enotria: The Last Song, получила новый кинематографический трейлер. Кроме того, демоверсия получила крупное обновление с несколькими улучшениями и исправлениями игрового процесса, начиная от улучшений пользовательского интерфейса и заканчивая улучшениями производительности.
Пятичасовая демоверсия доступна в Steam в рамках Next Fest до 17 июня 2024 года. Демоверсия также доступна на PlayStation 5.
В полной версии игры будет представлено 68 разблокируемых навыков и ошеломляющие 150 миллионов различных комбинаций сборки с учетом каждого настраиваемого фактора, такого как ранее упомянутые грани наряду с восемью модификаторами парирования. Еще одной примечательной особенностью является возможность изменять реальность, изменяя состояния окружающей среды для решения головоломок и открытия секретов. В Enotria: The Last Song также представлены земли, вдохновленные итальянской природой.
Enotria: The Last Song выйдет 19 сентября 2024 года для PlayStation 5, ПК и Xbox Series X|S.
Хорошо поучила? // Серёня Геращенко