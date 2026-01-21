Авторы Enshrouded подвели итоги двух лет в раннем доступе: 5 млн игроков, миллионы смертей и уверенный рост

Студия Keen Games подвела итоги почти двух лет развития Enshrouded в раннем доступе Steam и отметила важную веху — игру попробовали более 5 миллионов человек. Для дебютного проекта независимой команды это серьёзное достижение, даже несмотря на то, что выход полноценной версии был перенесён на 2026 год.

По случаю разработчики опубликовали подробную инфографику со статистикой приключений игроков. За это время пользователи провели в мире Enshrouded эквивалент 20 901 года игрового времени, приручили около 6 миллионов животных и уничтожили свыше 30 миллионов корней Покрова (Shroud Roots). Однако путь героев был далёк от безопасного. Игроки тонули более 420 тысяч раз, но главным «убийцей» вновь стала гравитация: неудачные падения с высоты привели к впечатляющим 52,5 миллиона смертей.

Самым опасным противником в игре оказался павший солдат (Fell Soldier), хотя точное число его жертв разработчики предпочли не раскрывать. Отдельного внимания удостоилась и мирная сторона выживания — Keen Games поделилась данными о фермерстве и потреблении воды, подчёркивая глубину симуляционных механик.

Несмотря на жёсткую конкуренцию в жанре survival-RPG и насыщенные релизами последние годы, Enshrouded продолжает удерживать стабильную аудиторию: ежедневно в игре одновременно находится от 30 до 50 тысяч человек. Для молодой студии и первой крупной игры это весомый показатель, подтверждающий, что проект уверенно движется к полноценному релизу.