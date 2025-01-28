Авторы Enshrouded празднуют один год в раннем доступе и подтвердили запуск версии 1.0 весной 2026 года

Компания Keen Games празднует первую годовщину с момента выхода Enshrouded — выживалки с элементами экшена. Разработчики подвели итоги года, поделились свежим обновлением и раскрыли планы на будущее.

На этой неделе в игре стало пятое крупное обновление. Среди ключевых нововведений:

Встроенный текстовый и голосовой чат для многопользовательских сессий,.

для многопользовательских сессий,. Эмоции и колесо для их выбора , добавляющие больше способов взаимодействия.

, добавляющие больше способов взаимодействия. Режим камеры от первого лица для более удобного строительства.

для более удобного строительства. Новые предметы : 70+ новых вещей, два новых строительных материала и косметика.

: 70+ новых вещей, два новых строительных материала и косметика. Квесты с уникальными наградами, включая набор "Змеиный воин" в честь китайского лунного года.

Полный список изменений доступен вот здесь.

Хотя релиз 1.0 перенесён на весну 2026 года, разработчики представили амбициозные планы на текущий год. Вот что ждёт игроков:

Новые биомы : водный и горный, с уникальными локациями.

: водный и горный, с уникальными локациями. Рейдовые острова , новые ловушки и погодные явления.

, новые ловушки и погодные явления. Система событий , обновлённые награды за ночные вылазки и патрули врагов.

, обновлённые награды за ночные вылазки и патрули врагов. Расширенные возможности кастомизации : настройка оружия, доспехов и персонажа.

: настройка оружия, доспехов и персонажа. Социальные функции : музыкальный автомат, возможность слушать музыку с NPC, телепорт между серверами и общий доступ к миру сообщества.

: музыкальный автомат, возможность слушать музыку с NPC, телепорт между серверами и общий доступ к миру сообщества. Новые механики строительства: инструмент разрушения стен, свободное вращение объектов, улучшенная кастомизация интерьеров.

Кроме того, Keen Games обещает улучшать производительность, боевую систему, освещение, деревья навыков и другие аспекты игры. Финальный релиз 1.0 будет сопровождаться запуском консольной версии, режимом Creative и расширенными инструментами для пользовательского контента.

Enshrouded продолжает развиваться, а команда Keen Games демонстрирует амбициозность, делая игру всё лучше и разнообразнее для своих поклонников.