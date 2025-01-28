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Enshrouded 24.01.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Фэнтези
8.5 693 оценки

Авторы Enshrouded празднуют один год в раннем доступе и подтвердили запуск версии 1.0 весной 2026 года

butcher69
Новости

Компания Keen Games празднует первую годовщину с момента выхода Enshrouded — выживалки с элементами экшена. Разработчики подвели итоги года, поделились свежим обновлением и раскрыли планы на будущее.

На этой неделе в игре стало пятое крупное обновление. Среди ключевых нововведений:

  • Встроенный текстовый и голосовой чат для многопользовательских сессий,.
  • Эмоции и колесо для их выбора, добавляющие больше способов взаимодействия.
  • Режим камеры от первого лица для более удобного строительства.
  • Новые предметы: 70+ новых вещей, два новых строительных материала и косметика.
  • Квесты с уникальными наградами, включая набор "Змеиный воин" в честь китайского лунного года.

Полный список изменений доступен вот здесь.

Хотя релиз 1.0 перенесён на весну 2026 года, разработчики представили амбициозные планы на текущий год. Вот что ждёт игроков:

  • Новые биомы: водный и горный, с уникальными локациями.
  • Рейдовые острова, новые ловушки и погодные явления.
  • Система событий, обновлённые награды за ночные вылазки и патрули врагов.
  • Расширенные возможности кастомизации: настройка оружия, доспехов и персонажа.
  • Социальные функции: музыкальный автомат, возможность слушать музыку с NPC, телепорт между серверами и общий доступ к миру сообщества.
  • Новые механики строительства: инструмент разрушения стен, свободное вращение объектов, улучшенная кастомизация интерьеров.

Кроме того, Keen Games обещает улучшать производительность, боевую систему, освещение, деревья навыков и другие аспекты игры. Финальный релиз 1.0 будет сопровождаться запуском консольной версии, режимом Creative и расширенными инструментами для пользовательского контента.

Enshrouded продолжает развиваться, а команда Keen Games демонстрирует амбициозность, делая игру всё лучше и разнообразнее для своих поклонников.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
soulfox

Самая большая проблема игры как раз боевка. Она не то чтобы плохая, но и хорошей ее не назовёшь. Посредственная. Зато в плане исследования, строительства, визуала - отлично!

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