Авторы Enshrouded празднуют один год в раннем доступе и подтвердили запуск версии 1.0 весной 2026 года

Компания Keen Games празднует первую годовщину с момента выхода Enshrouded — выживалки с элементами экшена. Разработчики подвели итоги года, поделились свежим обновлением и раскрыли планы на будущее.
На этой неделе в игре стало пятое крупное обновление. Среди ключевых нововведений:
- Встроенный текстовый и голосовой чат для многопользовательских сессий,.
- Эмоции и колесо для их выбора, добавляющие больше способов взаимодействия.
- Режим камеры от первого лица для более удобного строительства.
- Новые предметы: 70+ новых вещей, два новых строительных материала и косметика.
- Квесты с уникальными наградами, включая набор "Змеиный воин" в честь китайского лунного года.
Полный список изменений доступен вот здесь.
Хотя релиз 1.0 перенесён на весну 2026 года, разработчики представили амбициозные планы на текущий год. Вот что ждёт игроков:
- Новые биомы: водный и горный, с уникальными локациями.
- Рейдовые острова, новые ловушки и погодные явления.
- Система событий, обновлённые награды за ночные вылазки и патрули врагов.
- Расширенные возможности кастомизации: настройка оружия, доспехов и персонажа.
- Социальные функции: музыкальный автомат, возможность слушать музыку с NPC, телепорт между серверами и общий доступ к миру сообщества.
- Новые механики строительства: инструмент разрушения стен, свободное вращение объектов, улучшенная кастомизация интерьеров.
Кроме того, Keen Games обещает улучшать производительность, боевую систему, освещение, деревья навыков и другие аспекты игры. Финальный релиз 1.0 будет сопровождаться запуском консольной версии, режимом Creative и расширенными инструментами для пользовательского контента.
Enshrouded продолжает развиваться, а команда Keen Games демонстрирует амбициозность, делая игру всё лучше и разнообразнее для своих поклонников.
Самая большая проблема игры как раз боевка. Она не то чтобы плохая, но и хорошей ее не назовёшь. Посредственная. Зато в плане исследования, строительства, визуала - отлично!