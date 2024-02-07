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Enshrouded 24.01.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Фэнтези
8.3 289 оценок

Авторы Enshrouded выпустили видео с советами для новичков, тем временем игра преодолела отметку в 1,5 миллиона игроков

Procy_on
Новости

Keen Games, команда разработчиков Enshrouded, поделилась новым видеороликом с советами для новичков, ведь успешная инди-игра на выживание уже перешагнула отметку в 1,5 миллиона игроков. Положительная оценка игры также была получена благодаря 86% одобрительных отзывов пользователей.

Keen Games отметила, что Enshrouded заняла первое место в чартах "Лидеров продаж" и шестое место в "Самых популярных", и в настоящее время находится на позициях #2 и #13. Студия сообщила, что в скором времени появится полноценная дорожная карта раннего доступа.

Текущая цель - выпустить версию 1.0 в течение года после дебюта раннего доступа. Консольные версии ожидаются примерно в это же время.

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