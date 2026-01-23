Enshrouded готовится к полному релизу: Keen Games раскрыли дорожную карту обновлений на 2026 год

Немецкая независимая студия Keen Games представила планы по развитию своего кооперативного ролевого экшена с элементами выживания Enshrouded, который выйдет из раннего доступа до конца осени 2026 года. На отдельной странице Steam была опубликована актуальная дорожная карта обновлений и статистика по аудитории проекта.

Весной выйдет патч 0.8, который сосредоточится на исправлении ошибок, улучшении стабильности и добавлении возможности делиться созданными мирами с другими игроками. Это первый крупный шаг к полноценной версии игры, который позволит сообществу тестировать новые механики и готовиться к основному релизу.

К осени Keen Games планирует выпустить версию 1.0, которая станет полным релизом проекта на ПК, а также дебютирует на PlayStation 5 и Xbox Series. Обновление принесёт новые локации, расширенный набор врагов, улучшенный ИИ, а также расширенный редактор уровней с логическими элементами, ловушками и возможностью создавать совместные приключения. Разработчики обещают, что версия 1.0 станет «полноценным опытом Enshrouded» с богатым контентом и улучшенной боевой системой.

С момента выхода раннего доступа 24 января 2024 года игра собрала свыше 83 тыс. «очень положительных» обзоров в Steam, а аудитория проекта выросла до 5 млн пользователей. Keen Games отмечают, что консольный релиз будет приурочен к полному запуску версии 1.0, чтобы игроки на всех платформах получили одинаковый контент одновременно.