Enshrouded готовится к релизу 1.0: разработчики поделились планами и рассказали, что ждёт игру дальше

Создатели Enshrouded — одной из самых обсуждаемых выживалок последних лет — раскрыли свежие подробности о том, как продвигается работа над полноценной версией и каким видят будущее проекта. Команда отмечает, что за последние месяцы значительно расширилась, что позволило ускорить разработку версии 1.0. Набор сотрудников продолжается, но теперь в более спокойном темпе, чтобы избежать перегрузки и сохранить качество.

Разработчики по-прежнему ориентируются на релиз в 2026 году, однако избегают жёстких обещаний: впереди слишком много сложных задач. В их числе — портирование Enshrouded на консоли PlayStation 5 и Xbox Series, внедрение новых систем и расширение ключевых механик. Некоторые функции создаются специально для версии 1.0 и появятся только в ней, даже несмотря на желание студии делиться контентом заранее.

После выхода полной версии работа над проектом не прекратится — Enshrouded ждёт долгосрочная поддержка. Авторы отмечают, что часть идей приходит от самих игроков: так, разработчиков удивило желание сообщества видеть в мультиплеерной игре полноценные сюжетные цепочки заданий. Ещё один популярный запрос — водная механика, которая появилась в последнем обновлении.

Свежий апдейт Wake of the Water стал одним из самых успешных: он добавил плавание, рыбалку, систему полива растений и возможность приручать новых животных. Реакция игроков оказалась более чем положительной — пиковый онлайн в Steam вырос почти в три раза, что стало серьёзным стимулом для команды.

Enshrouded находится в раннем доступе с января 2024 года, и к полноценному релизу в 2026-м выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. На фоне растущей популярности survival-жанра — по данным Steam, в 2024–2025 годах он входит в тройку лидеров среди инди — игра имеет все шансы удержать интерес аудитории ещё надолго.