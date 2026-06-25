Enshrouded покидает ранний доступ 15 октября, но версия для Xbox задержится до 2027 года

Студия Keen Games объявила дату выхода версии 1.0 для Enshrouded. Полноценный релиз популярной RPG с элементами выживания состоится 15 октября на ПК и PlayStation 5, тогда как владельцам Xbox Series X|S придётся ждать заметно дольше — выпуск игры на консолях Microsoft перенесён на весну 2027 года.

По словам разработчиков, причиной отсрочки стали технические особенности проекта. Enshrouded сочетает масштабный открытый мир, продвинутую систему строительства на основе вокселей, полную терраформацию окружения и кооперативные механики, что предъявляет высокие требования к производительности. В Keen Games подчеркнули, что не хотят выпускать игру на Xbox в состоянии, которое не соответствует их стандартам качества.

За время нахождения в раннем доступе Enshrouded превратилась в один из самых успешных представителей жанра. Игра дебютировала в Steam в январе 2024 года и быстро привлекла внимание поклонников Valheim и The Legend of Zelda. Уже за первые четыре дня было продано более миллиона копий, а к началу 2026 года общий тираж достиг пяти миллионов экземпляров.

Параллельно авторы активно развивали проект. Мир Эмбервейла получил новые биомы и регионы, включая болотистый Блэкмайр, заснеженные вершины Альбаневе и масштабные подземелья Hollow Halls. В игре появились динамическая симуляция воды, рыбалка, животноводство, улучшенные боевые механики, новые виды оружия и расширенные возможности для кооперативного прохождения.

Разработчики пока не раскрывают все особенности версии 1.0, однако обещают поделиться подробностями в ближайшие месяцы. Судя по успеху игры в раннем доступе и объёму уже реализованных изменений, полноценный релиз должен стать важным этапом для одного из самых заметных survival-проектов последних лет. Для игроков Xbox эта дорога окажется немного длиннее, но в Keen Games уверены, что дополнительное время позволит выпустить максимально качественную версию игры на всех платформах.