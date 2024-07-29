Enshrouded получила 3-е обновление в раннем доступе со множеством функций

Keen Games выпустила свое последнее обновление для Enshrouded, Back to the Shroud, которое добавляет больше настроек игрового процесса, косметических опций и новых предметов коллекционирования.

Одним из самых больших обновлений, которые появятся в Enshrouded: Back to the Shroud, станет настройка сложности, которая варьируется от «По умолчанию» до «Выживания». В игру включено четыре настройки:

По умолчанию: базовый и рекомендуемый для новичков.

Расслабленный: уменьшает количество врагов, предоставляет больше ресурсов и добычи для тех, кто заинтересован в строительстве базы и беззаботных приключениях.

Сложный: увеличивает размер врагов и делает их более агрессивными для более жесткого боя.

Выживание: предлагает некоторые наказания, дополнительную механику выживания и более агрессивных врагов для тех, кто ищет вызов.

Также режимы можно настраивать вручную в соответствии с предпочтениями игроков, такими как урон врагов, здоровье босса, способности игроков, режим голодания, длительность баффа, длительность цикла дня и ночи, длительность времени Савана и многое другое. Новые настройки сложности будут доступны для одиночных и кооперативных игроков, что позволит вывести на новый уровень сложность для тех, кто играет в одиночку, с партнерами и друзьями или в группе на выделенном сервере.

Наконец, Enshrouded: Back to the Shroud будет включать множество обновлений качества жизни и балансировки после отзывов игроков. Первый набор балансировки, который появится в игре, — это боевая система, касающаяся парирования, блокировки и баланса для классов ближнего боя и магии, которые будут улучшены. Обновление также переработает некоторые меню для создания и предварительного просмотра изображений, краев мира и некоторых интересных мест. Что касается графического обновления, будет добавлена ​​технология FSR 3 для визуального улучшения.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.