Enshrouded получила масштабное финальное обновление перед версией 1.0

Популярная выживалка Enshrouded сделала ещё один важный шаг к полноценному релизу. Разработчики из Keen Games выпустили восьмое и финальное крупное обновление раннего доступа под названием Forging the Path. Оно стало завершающим этапом перед выходом версии 1.0, запланированной на осень 2026 года для ПК и консолей.

Патч приносит масштабную переработку ключевых систем. Боевая модель стала глубже: каждое оружие получило уникальные способности, а двуручные варианты были полностью пересобраны. Противники теперь действуют более осмысленно — их поведение делится на стадии от подозрительности до активной атаки, что делает сражения более напряжёнными и вариативными.

Значительные изменения коснулись и прокачки. Дерево навыков переработано, а обучение и стартовая зона стали понятнее и дружелюбнее для новичков. Журнал заданий теперь чётче разделяет основные и побочные квесты, а системы строительства и крафта получили улучшения качества жизни.

Одним из главных нововведений стала функция Adventure Sharing. Она позволяет делиться своими постройками и находками, а также использовать внутриигровую камеру для создания снимков мира Эмбервейла.

Обновление фактически подводит итог этапу раннего доступа. Теперь разработчики сосредоточатся на финальной полировке перед релизом 1.0, который должен закрепить успех одного из самых заметных survival-проектов последних лет.