Enshrouded получила первый патч после релиза: разработчики исправили поведение боссов и десятки ошибок

Keen Games выпустила обновление 1.0.1.0 для Enshrouded — первое крупное исправление после выхода игры из раннего доступа. Разработчики сосредоточились на устранении ошибок, улучшении боевой системы и небольших изменениях игрового баланса. Особенно заметные изменения коснулись сражений с боссами: теперь противники дольше остаются в бою, даже если игрок атакует их с большого расстояния.

Раньше любители дальнего боя могли столкнуться с неприятной ситуацией: босс внезапно прекращал сражение и начинал восстанавливать здоровье, хотя игрок продолжал попадать по нему из лука или атаковать заклинаниями. Теперь Keen Games изменила поведение противников, чтобы подобные столкновения не обрывались из-за дистанции. Кроме того, у Древнего конструкта со щитом появились специальные фазы перезарядки, во время которых он опускает защиту. Это должно сделать бой с ним менее затянутым и дать игрокам больше возможностей для атаки.

Патч затронул и других противников. Разработчики исправили ошибки в поведении Огненного виверна и его неживого аналога, улучшили сражения со стервятниками и уменьшили урон от ядовитой атаки Зловещего виноградного цветка. Также скорректировали появление врагов и их добычу: случаев, когда с побеждённых противников ничего не выпадало, должно стать меньше. Впрочем, Keen Games уже предупредила, что окончательно устранить эту проблему планирует в следующем обновлении.

Изменения коснулись и развития персонажа. Игроки получили две дополнительные версии мифологического оружия, доступные для изготовления, а некоторые рецепты крафта стали менее требовательными к конкретным ресурсам. Например, для крабовых котлет теперь подходит любое молоко, а большие подстилки для сельскохозяйственных животных можно делать из любой древесины. Разработчики также скорректировали расход маны и выносливости для нескольких атак и способностей.

Помимо этого, обновление исправляет многочисленные проблемы интерфейса, звука, анимаций и строительства. Улучшена стабильность многопользовательского режима, в том числе при игре в мирах с крупными базами, устранено несколько причин случайных вылетов. На ПК появились дополнительные графические настройки для видеокарт AMD, а также исправления ошибок с переносом сохранений и назначением клавиш.

Патч 1.0.1.0 показывает, что Keen Games продолжает доводить Enshrouded до ума и после полноценного релиза. Обновление не добавляет масштабных сюжетных или игровых систем, зато устраняет ряд раздражающих недочётов и делает отдельные механики заметно удобнее.