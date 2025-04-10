Enshrouded преодолела отметку в 4 млн копий - крупное обновление Thralls of Twilight выйдет в мае

Ролевой кооперативный экшен с элементами выживания Enshrouded от Keen Games добрался до важной вехи — игру в раннем доступе опробовали уже более четырёх миллионов игроков. Разработчики поблагодарили сообщество за огромный интерес и сообщили, что шестое масштабное обновление под названием «Thralls of Twilight» выйдет в мае.

Апдейт принесёт множество нововведений и опасностей. Игроков ждут новые противники, которые будут буквально ползать и преследовать их по миру. Сам Саван станет ещё более коварным: увеличенное количество наград и ресурсов теперь сопровождается возросшей опасностью. Разработчики также анонсировали механику кастомизации оружия — с возможностью крафта и установки драгоценных камней, что позволит адаптировать снаряжение под свой стиль игры.

Одним из ключевых изменений станет усиление ночного цикла: теперь по миру будут бродить враждебные отряды, а смельчаки, решившиеся выйти ночью, смогут рассчитывать на ценные трофеи — если, конечно, успеют их унести.

Полный релиз Enshrouded ожидается весной 2026 года на ПК, PlayStation и Xbox.