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Enshrouded 24.01.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Фэнтези
8.5 764 оценки

Enshrouded преодолела отметку в 4 млн копий - крупное обновление Thralls of Twilight выйдет в мае

butcher69 butcher69

Ролевой кооперативный экшен с элементами выживания Enshrouded от Keen Games добрался до важной вехи — игру в раннем доступе опробовали уже более четырёх миллионов игроков. Разработчики поблагодарили сообщество за огромный интерес и сообщили, что шестое масштабное обновление под названием «Thralls of Twilight» выйдет в мае.

Апдейт принесёт множество нововведений и опасностей. Игроков ждут новые противники, которые будут буквально ползать и преследовать их по миру. Сам Саван станет ещё более коварным: увеличенное количество наград и ресурсов теперь сопровождается возросшей опасностью. Разработчики также анонсировали механику кастомизации оружия — с возможностью крафта и установки драгоценных камней, что позволит адаптировать снаряжение под свой стиль игры.

Одним из ключевых изменений станет усиление ночного цикла: теперь по миру будут бродить враждебные отряды, а смельчаки, решившиеся выйти ночью, смогут рассчитывать на ценные трофеи — если, конечно, успеют их унести.

Полный релиз Enshrouded ожидается весной 2026 года на ПК, PlayStation и Xbox.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Grinia255

Ура!

2
Лидер 666 Antichrist

Уже пройдена в доль и поперек, концовка с драконам это вообще кек, она просто не проходима, жду дюну, а остальным кто не играл, советую с друзьями/девушкой залипнуть, оч кайфовая

1
Федя Кочегар

Круто

or-i-on

чисто жду водный биом