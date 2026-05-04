Enshrouded стала заметно стабильнее: крупный патч вычистил баги из квестов и боевой системы

Кооперативная выживалка-песочница Enshrouded получила одно из самых «практичных» обновлений за последнее время — без новых биомов и громких механик, но с огромным количеством исправлений, которые напрямую влияют на комфорт игры. И, честно говоря, это тот случай, когда патч важнее любого контентного апдейта: он чинит фундамент, на котором держится весь опыт.

Разработчики сосредоточились на стабильности и убрали целый пласт проблем, связанных с загрузкой мира и случайными вылетами. Для игры с открытой структурой это критично — раньше подобные ошибки могли ломать сессию буквально в самый неподходящий момент. Теперь система выглядит заметно надёжнее.

Серьёзно переработан интерфейс, особенно меню совместных миров. Оно стало быстрее, понятнее и перестало «спотыкаться» при навигации. Для кооперативной игры это почти как починка нервной системы: если раньше меню раздражало, то теперь оно просто не мешает.

Боёвка тоже получила точечную шлифовку. Исправлены проблемы со станами, поведением врагов и расходом ресурсов. Это не делает сражения радикально другими, но убирает ощущение случайной несправедливости, когда система работает «не так, как должна». В таких играх это часто важнее новых умений.

Отдельно стоит отметить камеру и управление — особенно в вертикальных ситуациях вроде полётов и крюка. Там раньше Enshrouded временами ощущался немного «неуклюжим», и теперь эти шероховатости заметно сгладили. Плюс убрали микрофризы, которые особенно раздражали при высокой частоте кадров.

В целом обновление выглядит как классическая работа над зрелостью проекта. Здесь нет попытки удивить игрока — есть попытка сделать игру более предсказуемой и аккуратной. И это, пожалуй, правильный этап для Enshrouded: такие проекты живут не эффектными патчами, а стабильностью повседневного опыта.

Если раньше игра иногда напоминала черновик с отличной идеей, то теперь она всё больше похожа на продукт, который действительно можно спокойно проходить в кооперативе, не борясь с самой системой.