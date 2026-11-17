Выход полноценной версии Enshrouded не станет финальной точкой в развитии игры. Креативный директор Keen Games Энтони Кристоулакис рассказал, что студия намерена продолжать работу над проектом всей командой и поддерживать его на протяжении многих лет.

Разработчики собираются выпускать как бесплатные обновления, так и платные дополнения. По словам Кристоулакиса, такой подход необходим для финансовой устойчивости дальнейшей разработки. При этом Keen Games не хочет переходить на модель free-to-play или pay-to-win, а будущие платные DLC должны предлагать игрокам действительно ценное содержимое.

Одним из важных направлений развития станет создание пользовательского контента. В версии 1.0 появится система Sparkworks, позволяющая добавлять интерактивные элементы в собственные постройки. Разработчик сравнил её с редстоуном из Minecraft, хотя подчеркнул, что механика будет иметь свои особенности.

Вместе с этим заработает платформа Adventure Sharing, через которую игроки смогут делиться созданными мирами и собственными игровыми сценариями с сообществом. Таким образом, строительство в Enshrouded получит дополнительное применение: пользователи смогут не только возводить базы, но и создавать пространства с полноценным игровым процессом.

Кристоулакис также упомянул другие улучшения, связанные с удобством игры и системой строительства, которые студия собиралась показать отдельно. Впрочем, конкретных сроков выхода будущих дополнений и подробного плана развития разработчик в интервью не раскрыл.