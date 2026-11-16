Keen Games поставила будущее студии на Enshrouded - игру уже оценили более пяти миллионов человек

Немецкая студия Keen Games не рассчитывала, что Enshrouded станет настолько крупным успехом. В интервью креативный директор проекта Энтони Кристоулакис признался, что команда надеялась на хорошие результаты, но игра превзошла все ожидания. Более того, разработчики фактически поставили на неё будущее студии.

По словам Кристоулакиса, важную роль сыграла возможность самостоятельно издать проект. Впервые Keen Games полностью контролировала процесс разработки и могла создавать игру, которая нравилась самой команде, не подстраиваясь под внешние требования издателя. Разработчики рассчитывали, что их подход к жанру выживания найдёт свою аудиторию, и не ошиблись.

Enshrouded вышла в раннем доступе Steam в начале 2024 года и быстро привлекла внимание игроков. За первые четыре дня проект собрал миллион пользователей, а впоследствии преодолел отметку в три миллиона проданных копий. К моменту подготовки версии 1.0 аудитория игры превысила пять миллионов человек.

Кристоулакис также считает, что на рынке найдётся место для нескольких крупных игр в жанре выживания. По его мнению, такие проекты не обязаны постоянно удерживать аудиторию так же настойчиво, как условно-бесплатные игры. Если игра действительно хороша и регулярно получает обновления, пользователи будут возвращаться к ней вместе с друзьями.

При этом разработчик не исключает, что конкуренция со временем усилится: жанр привлекает всё больше внимания, а новых проектов становится больше. Однако сейчас он считает, что у популярных представителей направления достаточно индивидуальности, чтобы спокойно сосуществовать.