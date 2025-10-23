Крупное обновление Wake of the Water для популярной игры на выживание Enshrouded выйдет 10 ноября

Немецкий разработчик Keen Games объявил, что 10 ноября её популярная игра на выживание Enshrouded получит крупнейшее бесплатное обновление контента.

Обновление под названием «Wake of the Water» добавляет динамическую воду, плавание, мини-игру с рыбалкой, полив растений с помощью лейки или ирригатора, терраформирование и строительство баз на воде, вокруг и под водой. Игроки найдут новых рыб и наземных существ, таких как щелчезубы вейлвотера, крабы и капибары. Последних можно приручить, если вы хотите, чтобы капибара отдыхала на базе.

Wake of the Water добавляет в Enshrouded множество других улучшений. Пользовательский интерфейс был переработан, а предметы сбалансированы по всей игре. Во-первых, характеристики оружия теперь соответствуют его названию и внешнему виду (например, ледяные кинжалы теперь корректно наносят ледяной урон, а не просто режут и колют). Прочность оружия увеличилась и теперь зависит как от уровня, так и от редкости, что увеличивает его долговечность. При этом существующее (до обновления) оружие сохранит свои текущие характеристики, поэтому улучшения будут видны только в новых выпадениях после этого обновления.

Обновление Wake of the Water вводит несколько новых расходных материалов и декоративных предметов, а также новые функции: ожидайте новые предметы, дающие положительные эффекты, от еды до декора, а также возможность маркировать сундуки и знаки.

Имея в своей базе более четырёх миллионов игроков, команда Enshrouded медленно, но верно приближается к запланированному выходу версии 1.0 на ПК и консолях в 2026 году.