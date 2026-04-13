Не контентом единым: авторы Enshrouded улучшат геймплейные механики в обновлении Forging the Path

Разработчики Enshrouded объявили дату выхода крупного обновления Forging the Path — апдейт станет доступен уже 21 апреля. Он рассматривается как важный шаг на пути к полноценному релизу игры, намеченному на осень 2026 года.

В отличие от привычных обновлений, Update 8 не делает ставку на новый контент. Основное внимание уделено улучшению уже существующих систем и повышению общего качества игрового процесса. Команда сосредоточилась на многочисленных изменениях в духе Quality of Life, устраняя неудобства и делая взаимодействие с игрой более плавным и комфортным.

Особый акцент сделан на боевой системе. По словам дизайнера боёв Дэвида, ряд механик был переработан, чтобы сделать сражения более отзывчивыми и динамичными. Эти изменения должны положительно сказаться на общем восприятии геймплея.

Разработчики подчеркивают, что подобная полировка — ключевой этап перед релизом, который позволит Enshrouded выйти в более выверенном и сбалансированном состоянии.