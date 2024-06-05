Новая местность для исследования, музыкальные инструменты и многое другое в патче Melodies of the Mire для Enshrouded

Компания Keen Games объявила о выходе нового обновления Enshrouded, Melodies of the Mire, которое принесло с собой новый суббиом для исследования, музыкальные инструменты, чтобы порадовать друзей, и многое другое.
Обновление является вторым крупным патчем для Enshrouded, после мартовского обновления Hollow Halls (и нескольких более мелких патчей, исправляющих ошибки и т.п.).
Во-первых, появился новый суббиом Blackmire, в котором местность Enshrouded получила вертикальность, и вы сможете исследовать самые дальние уголки, подпрыгивая на пружинистых площадках, чтобы добраться до цели.
Естественно, это изменение принесет с собой множество новых зверей, которых можно открыть, а также новые материалы для сбора урожая, что, в свою очередь, означает, что вы сможете сделать больше украшений и мебели для своей домашней базы.
Одной из функций, обещанных в дорожной карте Enshrouded еще в марте, была возможность играть на музыкальных инструментах, и она появилась в обновлении Melodies of the Mire, так что приготовьтесь исполнить соло на любимой лютне для своих друзей.
Кроме того, в этом обновлении вы найдете массу мелких функций, исправлений и изменений качества жизни, включая возможность двойного владения кинжалами, новые варианты названий для баз и надгробий персонажей, обновления Steam Deck и множество других вещей.
Обязательно ознакомьтесь с полным описанием патча Enshrouded Melodies of the Mire здесь, если хотите увидеть все, что появилось в последнем обновлении.
Enshrouded вышла в конце января и быстро набрала миллион игроков, а в феврале перешагнула двухмиллионный рубеж.
А как игра-то? По сравнению с вальхеймом тем же.
начало отличное
Достаточно посмотреть их предыдущий проект чтобы стало ясно что это тоже самое только в профиль
Намного лучше вальхейме, контента в разы больше и его во много раз быстрее завозят.