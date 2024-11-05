Новые NPC, животные-компаньоны и многое другое: для Enshrouded вышло масштабное обновление Souls of the Frozen Frontier

С момента выхода Enshrouded студия Keen Games активно обновляет игру, добавляя новый контент и улучшая игровой процесс. Сегодня состоялся релиз четвертого крупного обновления под названием Souls of the Frozen Frontier, которое стало самым масштабным на данный момент. Это обновление не только исправляет ошибки и улучшает качество жизни, но и предлагает огромный объём нового контента для исследования.

Одним из главных нововведений стал новый регион — Альбаневские вершины. Игроки смогут исследовать заснеженные тундры и ледяные равнины, познакомиться с новой динамической погодной системой, а также выполнять новые квесты. В регионе появились уникальные монстры и существа, а также новые ресурсы для крафтинга.

Кроме того, в игру были добавлены питомцы и сельскохозяйственные животные. Теперь любое неагрессивное животное можно приручить и привести на базу. Они будут приносить ресурсы и станут вашими верными спутниками.

Обновление также увеличило предельный уровень персонажа до 35, добавив новые заклинания и навыки, которые помогут игрокам выжить в замороженных землях. Keen Games продолжает готовиться к полноценному релизу игры в 2025 году на PC, PlayStation и Xbox, не сбавляя темпа улучшений.