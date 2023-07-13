Разработчики ролевой игры Enshrouded показали строительство и терраформирование в новом геймплейном ролике ©

Разработчики Keen Games представили новый трейлер с подробным описанием игрового процесса, который дает игрокам возможность глубже взглянуть на возможности строительства и терраформирования в ролевой игре Enshrouded. Используя собственный игровой движок и воксели, игроки могут строить базы настолько просто или тщательно, насколько им хочется, даже формируя окружающую их землю в соответствии с ними. В этом втором подробном обзоре показаны различные инструменты и подходы, позволяющие раскрыть творческую свободу игроков при создании Enshrouded.

Строительство базы — важный аспект не только для выживания, но и для процветания в мире Enshrouded. Инструменты для строительства предлагают множество вариантов: некоторые уникальные и простые в использовании, некоторые знакомые, но превосходящие те, которые обычно встречаются в жанре выживания. Строительство может быть простым или сложным по выбору игроков — для тех, кто хочет построить свое жилище быстрее, доступны чертежи таких элементов, как лестницы, дверные рамы и потолки, тогда как строители, которым нравится более точный подход, также могут редактировать кирпичик за кирпичиком, придавая каждому основанию индивидуальность. Благодаря использованию вокселей каждый новый элемент органично вписывается в общую структуру, обеспечивая захватывающий и целостный опыт в Embervale, независимо от того, что игроки решат построить.

После того, как общая структура построена, игроки могут украсить свои шедевры более чем 100 реквизитами, включая трофеи убитых боссов, в качестве декора, чтобы продемонстрировать прогресс. Различные категории мебели, используемые для украшения, носят не только косметический характер, но и дают игрокам более сильный, отдохнувший эффект, когда они отправляются в свое следующее приключение в Enshrouded.

Настройка не ограничивается самими зданиями — игроки могут вывести свои базы на новый уровень с помощью инструментов формирования ландшафта внутри и вокруг своих строений, заставляя ландшафт работать на них. Используйте землю для создания фермерских полей для выращивания рецептурных ингредиентов, используя правильный тип почвы, чтобы запасы всегда были готовы к следующему приключению. Игроки могут копать глубже, чтобы вырезать часть горы, чтобы построить подземное логово, скрытое от солнечного света, добавить подвальные уровни в великий замок, окруженный рвом, или даже окружить свою базу холмистой местностью, используя различные типы местности, чтобы пригласить других в или держать их подальше.

Игроки могут оставить свои крепости для уединения или поделиться своими пространствами с друзьями. Enshrouded игроки встретят различных NPC, которые могут поселиться на их базе, вознаграждая игрока дополнительными возможностями крафта, новыми рецептами и даже квестами, строя мастерские и жилье для них. NPC будут реагировать на ваши базы, и им может потребоваться определенный уровень комфорта при посещении, чтобы помочь. Игроки также могут приглашать друзей строить, обрабатывать, украшать, строить или разрушать в группе. Когда многие руки выполняют легкую работу, некоторые могут найти настоящее здание в дружбе, завязываемой на этом пути.

Enshrouded разрабатывается для ПК и выйдет в раннем доступе Steam в 2023 году.