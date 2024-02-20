на главную
об игре
Enshrouded 24.01.2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Выживание, От третьего лица, Фэнтези
8.3 381 оценка

Ролевая игра на выживание Enshrouded набрала два миллиона игроков менее чем за месяц

Procy_on
Новости

Разработчик и издатель Keen Games объявил о том, что его амбициозная ролевая игра на выживание Enshrouded преодолела еще один крупный рубеж по количеству игроков.

Сегодня в сообщении на сайте X Keen сообщила, что Enshrouded преодолела отметку в два миллиона игроков и сделала это "менее чем за месяц".

В конце января Keen Games объявила, что Enshrouded достигла миллиона игроков, а это значит, что всего за несколько недель она набрала еще один миллион. Это, конечно, не ставит Enshrouded в один ряд с таким голиафом, как Palworld, но, тем не менее, это довольно впечатляющая цифра.

Не совсем понятно, почему Keen ссылается на количество игроков в Enshrouded, а не на продажи, ведь игра не доступна по подписке, но, во всяком случае, похоже, что игрокам, которые ее приобрели, она нравится.

4
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий