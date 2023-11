Ролевая выживалка Enshrouded стартует 24 января 2024 года через ранний доступ Steam

Сегодня франкфуртская компания Keen Games (известная в основном по игре Portal Knights) объявила дату выхода своей следующей игры - Enshrouded. Первоначально представленная около полугода назад, игра будет доступна через ранний доступ Steam с 24 января 2024 года.

Keen Games отметила, что это несколько позже, чем они планировали изначально. Однако после большого успеха демоверсии на фестивале Steam "Играм быть" (Enshrouded стала самой играемой и самой желанной игрой в этой группе) разработчики хотели получить больше времени для качественного запуска в раннем доступе.

Команда сообщает об этом с большим волнением и благодарностью сообществу за поддержку. Используя Portal Knights в качестве духовной основы Enshrouded, разработчики черпали вдохновение в таких играх жанра "выживание", как Valheim, но с более мягким подходом к самому выживанию. Вплетя в игру элементы, навеянные The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Minecraft (в плане открытости и множества вариантов создания и строительства), разработчики стремились создать более гостеприимное начало в жанре выживания и нестрогое пространство, чтобы оставить больше места для веселья.

Keen Games с удовольствием наблюдала за тем, как игроки часами напролет участвуют в приключениях, строят, мастерят, умирают, играют в ролевые игры и вообще весело проводят время в одиночку или с друзьями. В основе каждого из основных компонентов Enshrouded лежит свобода и гибкость, которые обеспечиваются специальным воксельным движком, гарантирующим последовательное визуальное оформление, которое ощущается в единой вселенной, независимо от того, что создается.

Компания Keen Games планирует оставить Enshrouded в раннем доступе примерно на год до полноценного запуска. Консольные порты также будут выпущены примерно в это время. Как и в случае с большинством игр раннего доступа, цена будет увеличена после выхода версии 1.0.